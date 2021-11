Un regreso prometedor: filial, sinónimo de triunfo albinegro

En un grupo con hasta cinco equipos B, es un buen augurio, aunque no garantice nada. No obstante, suspendida la visita al Villarreal B prevista para el pasado domingo y con la siguiente salida a Valdebebas (donde el Real Madrid Castilla se ha hecho especialmente fuerte), los dos precedentes, contra Sevilla Atlético y Barcelona B, invitan al optimismo. No en vano, han sido las dos únicas victorias albinegras por más de un gol (2-0 en ambos casos), en, tal vez, los dos partidos en los que los hombres de Sergi Escobar han sido más dominadores (quitando el encuentro contra el Atlético Sanluqueño, saldado con una increíble derrota por 0-1).

El paréntesis

El --por desgracia, efímero-- paso por LaLiga SmartBank estuvo huérfano de enfrentamientos contra filiales, pero dos campañas atrás, la del ascenso, también estuvo trufada de buenos resultados. Porque, echando la vista atrás, los cuatro últimos cara a cara ante los B han sido victoriosos para el Castellón, que solo ha perdido uno de sus últimos 11 enfrentamientos frente a adversarios de este calibre: el 2-1 contra los culés, hace ahora casi dos años: 2-1 (1 de diciembre del 2019).

Así, los de Óscar Cano acabaron la temporada del ascenso (antes de la suspensión por el coronavirus) con un 1-0 al Espanyol B en Castalia y un 1-2 al Mestalla en Paterna. Retrocediendo, ahí está el traspié en el Miniestadi. Y, antes, 0-2 al Atlético Levante, precedido del 3-0 al Villarreal B (vía despachos), más los empates iniciales ante los periquitos (0-0) y el conjunto che (2-2) en Castalia. Sin olvidar que los albinegros se salvaron de bajar, en la 2018/2019, en gran medida, por ese esprint final, con aquellas celebradas victorias en el coliseo de la avenida Benicàssim contra el Peralada (a la sazón, filial del Girona) y la inolvidable frente al Barcelona B (2-1).

En resumen: ocho triunfos, dos igualadas y una sola derrota en sus últimos 11 partidos frente a filiales. No está mal... antes de recibir a un Betis Deportivo que lleva tres jornadas sin puntuar.