El Castellón poscovid echa a correr en su particular maratón contra el Betis Deportivo

«No hemos encontrado secuelas del covid en los jugadores; el que más tenga, posiblemente, sea yo, porque no me encuentro nada bien», reconocía el técnico, que también admitía: «Las sensaciones han sido muy buenas, pero hay que competir ante un filial que te va a exigir un ritmo muy alto». «A ver cómo responde el equipo en los últimos 20 minutos, es la incógnita que tenemos, aunque los jugadores no han parado del todo», manifestó también.

«Hemos encontrado muy bien a la plantilla, con ilusión, como un niño con zapatos nuevos», evidenciaba Escobar. «La semana ha sido muy positiva: los jugadores han entrenado a un gran nivel», ahondó. «Estamos con mariposas en el estómago por volver a Castalia después de un mes», decía con una sonrisa. «Es como cuando la novia se va a estudiar fuera y hace un mes que no la ves», subrayaba con elocuencia. «Y eso, con la afición, suplirá si, en un momento dado, el físico no nos da para los últimos minutos», deseó.

Sin bajas

Después de que Pablo Hernández se perdiera las cuatro jornadas previas a la cuarentena y de los efectos del duro encuentro en Algeciras (con Vicente Esquerdo, Mario Barco y César Díaz obligados a ser cambiados en el Nuevo Mirador), no todo ha sido malo.

«Esto nos ha servido para recuperar a algún jugador, para tener más recursos humanos que utilizar», certificó Escobar. «Como hablamos el lunes con la plantilla, tenemos que demostrar que somos un equipo por la carga de partidos, para afrontar este mes y pico de rock and roll», incidió.

«Esto es una carrera larga», recordaba. «Ahora hemos tenido este obstáculo importante, que nos va a hacer acumular partidos», recalcaba Escobar. Partidos y kilómetros: sin ir más lejos, el jueves hay un encuentro en Pulpí (Almería) y apenas 60 horas después (si no hay prórroga y/o penaltis), otro desplazamiento para jugar ante el Castilla en Valdebebas (Madrid).

Prioridad absoluta a la Primera RFEF. La Copa del Rey será el momento de los que menos han jugado o, incluso, los que aún no han debutado en esta temporada.

Y con todos disponibles, acertarle el once a Escobar es casi imposible. La portería (Álvaro Campos) y la defensa (José Mas, Kevin Sibille, Yac Diori y Salva Ruiz) son fáciles de pronosticar, al igual que Carles Salvador y Dani Torres en la medular. Está claro que Pablo Hernández será titular, al igual que Vicente Esquerdo, con muchos números para que, entre tanto jugón, Kialy Abdoul Koné aporte otro registro al Castellón con su velocidad. Y arriba, pelea abierta entre los cuatro puntas, tal vez con mayores opciones para David Cubillas, el primero de los que dieron síntomas de covid-19 (de hecho, ya no viajó a Algeciras).

En alerta

De haber podido, el Castellón se habría pedido un rival como el Betis Deportivo: penúltimo después de tres derrotas seguidas, el menos goleador... y encima sin su mejor hombre, Yassin Fekir. Con todo, Escobar recela: «Tiene jugadores de mitad de campo para arriba de mucha calidad, con un muy buen delantero como Raúl [García], que ha marcado en las dos últimas jornadas, aunque tiene la baja de Fekir». «Aunque está ahí abajo, de partido fácil nada», dijo. «No nos podemos confiar: tenemos que estar con las orejitas tiesas», zanjó.