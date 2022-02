La crónica | Al Castellón siempre le quedará Cubillas (0-1)

Hay que huir de los tópicos, abandonar la zona de confort que nos acompaña... aunque, en ocasiones, resulta imposible escapar de ellos. El deporte profesional vive de resultados, así que poco importa cómo llegan las victorias, aunque sea como la que el CD Castellón logró en su visita al desahuciado Betis Deportivo (0-2). David Cubillas aprovechó un regalo del portero local, después de que el árbitro perdonara un penalti del meta visitante, para devolver a los albinegros al camino triunfal, después de un punto en las cuatro jornadas precedentes. El fútbol, las sensaciones, la imagen de un equipo candidato a los play-off..., todo eso quedó aparcado ante las urgencias por ganar.

Cambios en el once

De Palamós a Sevilla, Sergi Escobar no tocó demasiado al equipo. Casi nada. Significativo el regreso de Álvaro Campos a la portería en detrimento de Iván Martínez, con Borja Martínez construyendo el trivote y Kevin Sibille ya perdonado por el almazorense, que convirtió en víctima del varapalo del pasado domingo a Cristian Galas, fuera del once al igual que Edu Luna (este, purgando su autoexpulsión frente al Costa Brava).

De entrada, esa articulación le garantizó el dominio del esférico y también del encuentro, pero sin profundidad ninguna, sin jugadores específicos de banda (Pablo Hernández y Bilal Kandoussi). La ocasión que rompió el hielo fue de Raúl García, que culminó de forma calamitosa un mano a mano.

A mitad del primer periodo, Carles Salvador pedía el cambio, propiciando los primeros minutos del 2022 de Vicente Esquerdo. Aún asimilando el contratiempo, con el recién incorporado transformando al dibujo hacia un 4-2-3-1, el Mago probó a Rebollo.

Esta última acción descorchó a los albinegros, con otra oportunidad de Dani Torres. El problema es que también espabiló el Betis Deportivo, en un partido ya fuera de control para los albinegros, en ocasiones un auténtico correcalles. En todo caso, ambos equipos demostraron el porqué de sus comprometidas situaciones: pocas veces un 0-0 reflejaba --y castigaba-- con tanta justicia lo visto sobre el césped. Flojísimo Castellón, sin marcar ni una sola diferencia con un colista tan colista.

Bastante contrariado debería estar Escobar, que mandó a la ducha a Mario Barco y Bilal Kandoussi en el intermedio para meter a David Cubillas y un reaparecido Kialy Abdoul Koné. La declaración de intenciones era clara, tal vez demasiado: que el costamarfileño y el 9 se encontrasen. Pero Raúl García y Raúl Tavares estuvieron a punto de castigar la candidez del Castellón a la hora de alejar la pelota de sus dominios. El árbitro perdonó el penalti de Álvaro Campos a Kike Hermoso (increíble que no lo pitara, porque el valenciano, que volvía tras su lesión, arrollara al central verdiblanco). La noche se oscurecía más aún en Sevilla.

Veinte minutos solamente por delante, y sin noticias en ataque, con una inocencia más propia de un rival como el que el Castellón tenía enfrente. Pero para candidez, la del portero del Betis Deportivo, que salió a por uvas y permitía a Cubillas, al filo del fuera de juego, marcar uno de los goles más fáciles de su carrera... a centro de Koné (min. 72).

Bien está lo que bien acaba

Ahora tocaba defender el gol que, dicho sea de paso, se había encontrado de la nada. Después de lo sucedido en Alcoi, había que extremar las precauciones y, sobre todo, plantar la muralla unos cuantos metros más adelante de lo que hiciera en El Collao, cuando un balón colgado y un despeje desafortunado de Sibille privó al Castellón de la victoria en el descuento. Pero ni el filial del Betis es el Alcoyano, ni la Ciudad Deportiva Luis del Sol (apenas un centenar de espectadores, con unos cuartos orelluts) es el peculiar recinto alicantino. Los locales, que ya suman más de 12 horas seguidas sin marcar y tenían la salvación a 18 puntos, apenas sí inquietaron el 0-1.

Bien está lo que bien acaba. Una victoria que corta de raíz la mala dinámica, pero que deja muy poca cosa buena más.