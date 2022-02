La previa | El Castellón, en busca de tres puntos de inflexión ante el Betis Deportivo

El CD Castellón, más que un punto de inflexión, necesita tres. En condiciones normales, estarían casi asegurados este viernes (21.00 horas), teniendo en cuenta la clasificación y el momento de su rival. Pero es que los albinegros tampoco están para echar cohetes, con apenas un empate en las cuatro jornadas más recientes, lo que les ha descabalgado de los puestos de play-off en el grupo 2 de Primera RFEF. Si no quiere recurrir a una lupa para ver a los que le preceden, si no quiere ajustar el retrovisor para percatarse de los que le vienen pisando los talones... en definitiva, si no quiere ver aumentadas las urgencias, necesita ganar al Betis Deportivo. Sí o sí. Por lo que pueda pasar, ya que este encuentro puede marcar el devenir de la temporada. Para algunos más, incluso.

Sergi Escobar se ha llevado a 22 jugadores a Sevilla, donde se ejercitaron a su llegada. Entre ellos, incluso a José Mas, pendiente de que el Comité de Apelación le acabe de indultar. El sancionado Edu Luna y el lesionado César Díaz no han viajado, al igual que Koke Sáiz. En cambio, Álvaro Campos y Kialy Abdoul Koné están de vuelta tras sus respectivas lesiones; así como David Cubillas, ausente en la derrota ante el Costa Brava por acumulación de amonestaciones. La reunión que puede cambiar el futuro del Castellón A vueltas con el once El dilema acompaña, más que en la víspera de cualquier otro partido, a la alineación que Escobar lleve rumiando desde el minuto siguiente al KO en Palamós. Son tantas y tan variadas las incógnitas... Empezando por la portería, con el valenciano ya recuperado. Luego, en prácticamente todas las demarcaciones del equipo, salvo en la delantera, con Mario Barco como previsible titular. Se supone que Kevin Sibille ya ha terminado de purgar sus serios errores y volverá al once junto a Yac Diori, con Javi Moyano por la derecha (sobre todo si a José Mas le mantienen la sanción). Por la izquierda, saber dónde ubica Escobar a Salva Ruiz, si atrás como lateral izquierdo o juega por delante (en ese caso, Cristian Galas le guardaría las espaldas). En la medular, la previsible superioridad del Betis B en la posesión invita a reforzar al equipo por dentro, con opciones para Álex Blesa (puede que prescindiendo de Dani Torres, pues Carles Salvador es el auténtico pulmón de este Castellón). Por delante, Pablo Hernández; y más arriba, Mario Barco, seguramente con Bilal Kandoussi y... ¿quién? Sin embargo, la importancia de Koné es tan grande, se le ha echado de menos, que no resulta descabellado pensar en que pasará directamente de la enfermería al once. La curiosidad en el Betis Deportivo El Betis Deportivo aguarda con el portero vila-realense (y ex del Villarreal B) Marc Vidal (baja la semana pasada por coronavirus). Y, desde enero, también con un joven lateral izquierdo de la Vall d’Uixó que de la Cantera Grogueta llegó a la del Castellón en el verano del 2018: Álvaro Martínez (19 años). Tenía previsto estar más tiempo de albinegro, pero el juvenil A no ascendió y, encima, tuvo una importante oferta del Betis: jugó 31 partidos, con 2.394 minutos. Después pasó al Calavera (filial del Betis), para acabar su etapa como juvenil ya de verdiblanco, el pasado curso. Este ejercicio lo empezó en el Lleida Esportiu de Segunda RFEF, pero los graves problemas institucionales y económicos provocaron que el Betis le repescara hace unas semanas y, de hecho, ya fue titular en la última jornada. Pablo del Pino, técnico del Betis Deportivo, recupera tras sanción al medio Raúl Tavares, si bien pierde por el mismo motivo al también centrocampista Abdoul Bandaogo. Las dudas están en dos centrales (Simón Lecea y Gonçalo Cardoso), así como en otro medio (Antonio Marchena).