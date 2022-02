Siete expulsiones que marcan al Castellón

Siete expulsiones de jugadores ha vivido el CD Castellón en las 24 jornadas que se han completado en el grupo 2 de la Primera RFEF. Siete cartulinas rojas que mermaron considerablemente el rendimiento del equipo albinegro en los encuentros en los que se sufrieron y que finalizaron con cinco derrotas y dos empates para el conjunto que dirige Sergi Escobar.

Las dos últimas, las que recibieron Edu Luna en el minuto 48 por doble amarilla y José Mas de forma directa en el 92 en el encuentro del pasado domingo ante el Costa Brava en Palamós, llegaron en dos errores que pudieron evitarse. La primera, sobre todo, fue la que más condicionó el encuentro puesto que llegó al inicio del segundo tiempo cuando todavía el marcador no se había movido del empate a cero inicial y dejó cojo al Castellón. La segunda no hizo sino confirmar el nerviosismo que existe en el vestuario y permitió al cuadro catalán sentenciar el choque con el segundo gol ya que Mas fue expulsado en el 92 y el 2-0 se dio en el minuto 94.

El otro encuentro de liga en el que el Castellón vio dos cartulinas rojas y se quedó con dos jugadores menos sobre el terreno de juego fue en la jornada 16 ante el Andorra en Castalia, en el último encuentro del 2021. En aquella ocasión fueron Koné y Sibille los que menguaron el rendimiento del conjunto orellut ante un rival de la zona alta de la clasificación. Koné la vio en el minuto 66 después de sentirse insultado por un jugador del Andorra, al que propinó un manotazo cuando el balón ya no estaba en juego (fue sancionado con dos partidos), mientras que Sibille dejó con nueve a su equipo en el 79 --ya con el 1-3 final en el marcador-- por una fuerte entrada a un jugador andorrano. Dos expulsiones y nueva derrota para el Castellón, que ponía así fin a una racha de once encuentros consecutivos sin perder.

Doble expulsión para Koné

Koné es el único jugador del primer equipo que ha sido expulsado en dos ocasiones esta temporada. Previamente a la roja que vio contra el Andorra había visto otra en la jornada 11, en el partido contra el Algeciras, que finalizó con el empate inicial sin goles. El extremo de Costa de Marfil vio una segunda amarilla en los últimos minutos del encuentro en una acción irrelevante, y totalmente evitable, en la que derribó a su defensor en una pugna por el balón. El partido acabó en 0-0.

Además de Koné, Sibille, Edu Luna y José Mas también se vieron obligados a abandonar el terreno de juego antes de lo previsto por acciones polémicas tanto Dani Torres como Mario Barco. El colombiano fue expulsado en el encuentro de la jornada 8 contra el Nàstic de Tarragona en el 63 y, minutos después, el conjunto catalán conseguía el que sería definitivo 1-1.

Pero la expulsión más sonada fue la de Mario Barco, quien propició un cabezazo a un jugador del Linense en la jornada 3 (derrota para los albinegros por 1-0), al inicio de la segunda parte del partido, y dejó con uno menos a los suyos en ese y los cuatro siguientes partidos, que fueron los que le cayeron por sanción.