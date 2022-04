La previa | Gloria o calvario para el Castellón en este Domingo de Resurrección

La idea era que el Estadio Castalia se vistiera de gala para el atractivo y a la vez decisivo encuentro entre el Castellón y el líder Albacete, pero al estar en plena festividad de Semana Santa quién sabe si coge a centenares de castellonense y/o orelluts lejos de la capital de la Plana. Lo que está claro es que llegará una nutrida representación de aficionados del llamado queso mecánico en un encuentro que se presume clave para el cuadro orellut.

Ganar es importante para los dos contendientes a estas alturas de la competición, pero más para los castellonenses que en un abrir y cerrar de ojos pasaron de la quinta a la duodécima posición en la tabla clasificatoria del grupo 2 de Primera RFEF una vez disputados todos los partidos pendientes. Los manchegos defienden el liderato y los de la capital de la Plana necesitan engancharse de nuevo a la zona de play-off.

Cuatro partidos sin ganar lleva este Castellón que, si no vence esta tarde en Castalia (17.00 horas), se alejará más aún de la quinta plaza. Esas cuatro fechas sin un triunfo coinciden con cuatro jornadas sin marcar un gol y, pese a todo, el equipo de la capital de la Plana continúa con claras opciones de disputar la fase de ascenso a LaLiga SmartBank ya que hoy en día entre los castellonenses, duodécimos, y el Nàstic de Tarragona, quinto, apenas hay dos puntos. Poca distancia, pero muchos equipos de por medio y que todos tropiecen para poder avanzar resulta más que complicado. Por eso, hoy toca reencontrarse con el triunfo para iniciar la operación escalada en medio de un calendario muy complicado. Hoy puede ser un día de gloria o de calvario para el equipo de Sergi Escobar.

Un líder sólido

Llega a Castalia un Albacete que lidera la clasificación con no mucha holgura y con el Andorra pisándole los talones. El conjunto albaceteño sólo ha perdido uno de los doce últimos partidos que lleva disputados y ese tropiezo fue en la Nova Creu Alta frente al Sabadell (1-0). Cuenta con buenos artilleros y por eso es el cuarto más anotador, y además tiene una buena defensa que le distingue como el tercer equipo menos goleado. Buen equilibrio en las dos áreas.

El Castellón, capaz de lo mejor y de lo peor en apenas siete días, no gana desde que derrotó al Real Madrid Castilla (3-0) y en ese mismo partido Juanto Ortuño marcó el último gol para los castellonenses en el tiempo de descuento. En total acumula 360 minutos sin perforar la portería.

Las novedades

Para este partido, a parte del regreso de Sergi Escobar al banquillo tras cumplir el partido de suspensión, también estarán disponibles tanto el extremo Koné como el mediapunta Pablo Hernández por el mismo motivo. El que no estará es Carles Salvador, que no se encuentra recuperado al ciento por ciento. Así, todo apunta a que volverán a haber muchas novedades en el once titular, posiblemente en tres de las cuatro demarcaciones. El Albacete llega con todo y su técnico sacará el equipo de gala. A esperar.