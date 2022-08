El Castellón y su afición, en la mejor sintonía para el nuevo curso

La ilusión que se ha generado entre la afición del CD Castellón se palpa en el ambiente. La hinchada albinegra necesitaba un cambio para reengancharse al equipo y este ha llegado de la mano de Bob Voulgaris, el nuevo propietario del club, que llega a la capital de la Plana con ganas de poner en marcha un proyecto sólido con el que devolver al plantel al fútbol profesional y, lo más importante, con músculo económico con el que hacer frente tanto a deudas pasadas como a los gastos que se vayan generando en la Primera Federación en la temporada 2022/23.

Su llegada ha estado acompañada de siete fichajes (el portero Cheikh Sarra; los defensas Manu Sánchez, Óscar Gil y Iago Indias; los centrocampistas Cristian Rodríguez y Josep Calavera; y el delantero Dani Romera), en su mayoría, con experiencia en Segunda División, a los que se han de sumar otros tres en los próximos días con los que se dará por cerrada la plantilla. Voulgaris mantuvo una reunión con su equipo de trabajo nada más aterrizar en Castelló y dio el visto bueno a las tres últimas incorporaciones que se pretende hacer. Este hecho, unido a la buena imagen ofrecida el pasado miércoles en el Partit del Centenari contra el Valencia CF, a buen seguro darán otro empujoncito más a una campaña de abonos en la que ya se ha alcanzado la impresionante cifra de 7.000 socios.

«Me encanta ver que hay ilusión como cuando yo fui jugador aquí, tanto en Segunda B como en Segunda, que el campo se llenaba. Para mí y para el equipo es fundamental contar con ese apoyo y que los chavales se vean con ese ánimo desde la grada», confesaba Rubén Torrecilla a la conclusión del choque contra el equipo valencianista, al tiempo que añadía que «me alegro de que la gente se haya marchado contenta con lo que ha visto porque eso nos sirve para hacer un llamamiento para que este año Castalia esté lleno todos los fines de semana y se vayan orgullosos de que su equipo compite y se deja la vida en cada partido».

Y es que el feudo albinegro presentó una entrada oficial de 7.500 espectadores y los presentes no dejaron de animar en ningún momento, contribuyendo a la celebración del Centenario y despidiendo a sus jugadores con una sonora ovación tras ganar al Valencia. «No me sorprendió porque había oído hablar mucho de esta afición y el ambiente contra el Valencia fue muy bueno, y vamos a hacer todo lo posible para que este ambiente no solo se dé en un partido tan especial como el del Centenario sino en el resto de encuentros de la temporada. Si el equipo va de la mano de la afición puede ser un año muy bonito para todos», aseguró uno de los recién llegados, Óscar Gil, titular en el Partit del Centenari y que tuvo su primera toma de contacto con la afición.

«Yo fui jugador aquí dos temporadas y Castalia pide futbolistas con entrega, que compitan, que se dejen hasta la última gota de sudor por esta camiseta y eso es lo que hay que inculcarle al equipo: trabajo, seriedad, compromiso y competitividad», concluyó Torrecilla, dejando muy claro cuáles van a ser las consignas del nuevo Castellón. Su nuevo Castellón.