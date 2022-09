La afición del CD Castellón salió más que satisfecha el pasado domingo de Castalia, ya no solo por el triunfo ante el filial del Athletic Club, sino porque los tres puntos dejan a los albinegros a las puertas de las plazas de play-off de ascenso. Los 'orelluts' no se perdieron detalle de lo que sucedió en el campo, sobre todo de los goles de la victoria de Manu Sánchez y Pablo Hernández, pero también algunos de ellos pusieron su foco en el palco para seguir las reacciones de Bob Voulgaris, el nuevo presidente del CD Castellón que no se perdió la cita de Castalia.