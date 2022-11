Manu Sánchez: «En el Castellón estoy viviendo y disfrutando del fútbol de verdad»

Manu Sánchez García (Osuna, Sevilla, 24 de marzo de 1996) fue el primer jugador que firmó por el CD Castellón el pasado verano, días antes de que se produjese el cambio en la propiedad y llegaran Haralabos Voulgaris y su grupo de trabajo. Pese a la incertidumbre que esa situación le daba, decidió embarcarse en una nueva aventura tras su paso por otros clubs como el Sevilla, Cádiz, el Tondela portugués, Rayo Majadahonda y Unionistas de Salamanca. Casi cuatro meses después de su llegada, todo lo que se le explicó del proyecto albinegro se está cumpliendo, y el futbolista sevillano no puede estar más que contento por su elección.

--Se podría decir que este verano fue un espectador de lujo...

--Se podría decir que sí. Llevaba tiempo en contacto con Fernando Gómez Colomer y me parecía una opción interesante, pero el club estaba en un proceso de cambio que me generaba cierta incertidumbre... Hablamos mucho y, al final, me decidí por venir, porque iba a haber un cambio y parecía que favorable. Confié plenamente y lo cierto es que todo se está dando tal y como se me presentó: las cosas están saliendo muy bien.

--¿Esperaba un inicio de temporada tan bueno como este?

--La verdad es que, a medida de que iba viendo cómo se formaba el equipo y los jugadores que llegaban, pensaba que sí íbamos a tener posibilidades, pero lo que no esperaba es que fuera todo tan rápido. Hemos adquirido una identidad de equipo muy pronto, todos creemos mucho en lo que hacemos y cada uno intentamos aportar nuestro granito de arena.

--Y usted, titular indiscutible en el lateral diestro en las 10 jornadas que se han disputado...

--Yo estoy muy contento. Llevaba años buscando esta sensación de volver a sentirme futbolista, de tener regularidad, de contar con la confianza de los compañeros y del cuerpo técnico... Su idea de juego me favorece y me estoy sintiendo muy bien desde el primer día.

--¿Por qué no encontró la regularidad en sus anteriores equipos?

--Desde que jugué en el Sevilla Atlético (2018/2019) no me sentía identificado conmigo mismo. Firmé por el Tondela de la primera portuguesa y me rompí la clavícula, lo que me obligó a estar apartado de los terrenos de juego cinco meses. Luego, en Navidad, por circunstancias personales pedí salir y me cedieron al Rayo Majadahonda, donde me pilló la época del covid y solo jugué seis partidos. Cuando ya todo volvió a la normalidad rescindí con el club portugués y regresé a Majadahonda, pero sufrí una pubalgia y estuve mucho tiempo parado (jugó 13 partidos). Se podría decir que estuve como dos temporadas desaparecido, y ya se sabe que el fútbol no espera a nadie. El año pasado, en el Unionistas Salamanca, tampoco tuve la regularidad que me hubiera gustado, porque alternaba el lateral diestro con la posición de central; me encontraba bien cuando jugaba, pero no estaba a mi verdadero nivel. Y este año, por fortuna, me están respetando las lesiones, estoy teniendo ritmo de competición y continuidad.

--¡Y, encima, hasta marca!

--He tenido temporadas con más registros goleadores, pero no en una categoría como esta Primera Federación con tanto nivel. Los goles están ahí, pero me quedo con las sensaciones, porque me siento muy capaz y he de aprovecharlo. Marcar tres goles [uno se lo dieron a Dani Romera] en 10 partidos no es fácil, pero el equipo genera mucho y eso me invita a seguir intentándolo siempre que me puedo incorporar, porque tenemos muy buenos lanzadores y a mí me gusta proyectarme mucho.

--Una de las claves de la temporada, y que les ha permitido ubicarse ya en la primera posición del grupo 2, es el hecho de que son un equipo en mayúsculas.

--Somos un equipo y somos un buen equipo. Nos identificamos y sabemos cada uno de nuestras capacidades y responsabilidad. Brillamos por esa chispa que imprimimos a los partidos; y digo que somos un buen equipo porque, pese a las sanciones o lesiones que han podido haber y el cambio de jugadores, el resultado es el mismo y como equipo así lo sentimos.

--Pero la temporada es muy larga y va a ser complicado estar siempre ahí arriba, ¿no cree?

--Yo prefiero ser primero y estar siempre primero, como es lógico, pero la liga es muy larga y complicada, y ya ha quedado demostrado que cuesta la vida ganar cualquier encuentro. Es muy complicado estar 38 jornadas con el mismo nivel de atención; que ahora seamos primeros es un claro reflejo de lo que se está haciendo y de cómo estamos trabajando.

--¿Puede llegar a obsesionarles el ser primeros a toda costa?

--Quedan muchos partidos por delante y la clasificación va a variar mucho. A estas alturas de la temporada el foco no ha de estar puesto en la clasificación en sí, sino en nuestro día a día, en entrenar bien, con intensidad, y plasmar nuestro juego en los partidos. Tenemos un buen equipo para pelear por el primer puesto y todo pasa por creérselo, pero hay que saber gestionar estas situaciones y no mirar la tabla ahora, sino cuando falten dos meses de competición, que entonces será cuando sí se jueguen los objetivos.

--Siendo primeros, y con la buena imagen que están ofreciendo, casi resulta imposible que la afición no se ilusione esta temporada.

--Lo de la afición aquí es espectacular. Vengo de Salamanca, que es otra ciudad que vive mucho el fútbol, pero lo del Castellón es de otra dimensión. Por circunstancias, el equipo está en Primera Federación, pero tengo la sensación de que así es como se vive el fútbol de verdad. Cada fin de semana rozamos los 10.000 espectadores en Castalia, los rivales alucinan y nosotros tenemos una responsabilidad bonita y agradable de ganar por ellos. En el Castellón estoy viviendo el fútbol de verdad.

--El domingo llega el Intercity, ¿cómo están preparándolo?

--Como una semana normal, porque los rivales no tienen más valor por la posición que ocupan. El Intercity cuenta con jugadores de Primera y Segunda, tiene una plantilla hecha para competir por el mismo objetivo que nosotros, que es el de subir, y no podemos relajarnos. Estamos analizando sus debilidades y trataremos de hacerles daño, pero nosotros no podemos cambiar nuestra fórmula, porque está funcionando y porque sabemos que, si nos relajamos o confundimos, perderemos.