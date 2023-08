«No voy a cambiar». Haralabos Voulgaris le encomendó a Dick Schreuder un proyecto de cuatro años en el Castellón, cuyo destino tiene que ser el regreso a Primera, cautivado por el fútbol total del neerlandés. Y la afición ha pasado de estar subyugada por la atrevida propuesta a raíz de las dos primeras victorias (Al-Arabi y Levante), a cambiar el adjetivo por temeraria, tras el 6-2 en Albacete y la derrota contra el Gimnàstic. Aunque en inglés todavía, el mensaje a la afición, tras el 1-2 del miércoles, fue rotundo.

«Si quieres marcar goles, tienes que atacar; y creo que el año pasado no metimos muchos», rescató. «Queremos marcar más goles para conseguir más victorias, así que tenemos esta filosofía que no voy a cambiar», añadió. «Es un estilo muy diferente, pero no veo por qué te tienes que preocupar», respondió el holandés a la cuestión, yendo más allá. «¿El Manchester City? ¿Guardiola? Él ataca».

El Zwolle y el Castellón

Solamente es una comparación en categorías distintas (la segunda división neerlandesa y la tercera en España), con plantillas y circunstancias que difícilmente pueden ponerse una frente a la otra más allá del puro contraste estadístico, pero mientras que el Castellón materializó 51 goles en sus 42 partidos (liga regular en Primera Federación y la doble eliminatoria de los play-off), el PEC Zwolle rozó los 100 (99) en las 38 jornadas de la Keuken Kampioen Divisie. Uno se quedó a poco más de media hora de subir y el otro sí lo consiguió.

«Queremos cambiar el estilo y sí, espero que los jugadores lo hagan porque confío en él», subrayó. «Se necesita mucho trabajo y también condición física, así que creo que me toca defender un poco a los futbolistas, porque entrenamos muy duro y, por ello, también están cansados durante los partidos», desarrolló su teoría.

Con todo, también desveló cuál es su discurso de cara a la plantilla: «El estilo de juego aporta otra dimensión en el campo, en los entrenamientos..., es otra cultura». «Cambiamos algunas cosas a las que no estaban acostumbrados y deben cambiar su mentalidad, que no digo que fuera mala antes», explicó concienzudamente.

Óscar Gil habla de que, con la llegada de Dick Schreuder, el Castellón practica un «estilo valiente» de fútbol, que «tiene sus pros y sus contras». «Debemos dar un paso adelante y marcar nuestro juego y nuestras señas de identidad --matizaba el defensa--, pero las sensaciones son positivas», resaltaba. Para Gil, el problema contra los tarraconenses fue «la falta de frescura» para desarrollar ese «fútbol muy atrevido» que pretenden. «Venimos de una semana con bastante carga; y este era un partido para que un bloque de jugadores sumaran minutos», consideró.



Autocrítica también

Eso no quita para que Schreuder reconociera que el más reciente fue «el peor partido hasta ahora». «Mucho de lo que hacemos en los entrenamientos lo habíamos visto en las primeras parte de los anteriores encuentros, pero parecía que no estuviera en nada de lo que hemos hecho», matizó, en alusión al duelo contra los tarraconenses.

No obstante, el entrenador incidió en que tienen que «esto es la pretemporada y hay que trabajar duro en un estilo diferente».

Estilo, filosofía, mentalidad... Un choque que va más allá de lo futbolístico para entrar en el terreno de lo cultural, con la incógnita si acabará siendo eficaz, si conducirá al ascenso...