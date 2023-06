Voulgaris se encomienda a Schreuder para subir al CD Castellón a Primera «en cinco o seis años»

Haralabos Voulgaris, en una rueda de prensa, ofreció un jugoso repaso a la temporada que agoniza al tiempo que anunciaba la contratación de Dick Schreuder a modo de spoiler de lo que se avecina, en lo que será el primer proyecto 100% suyo después de que se hiciese con el Castellón, hace casi un año, con la pretemporada en marcha. ¿Qué puede esperar el aficionado orellut? Pues otra vuelta de tuerca en sus rompedoras filosofía y metodología, encaminadas a devolver al equipo albinegro a Primera «en cinco o seis años» (hoja de ruta que no altera pese al primer intento fallida). Y, para ello, otorga plenos poderes al entrenador neerlandés, que ha firmado un contrato inusualmente largo, sobre todo por estos lares: cuatro años.

El nuevo técnico

«Viene de una liga distinta, aunque no estoy de acuerdo en que haya que tener un conocimiento de la tercera categoría para entrenar en ella», dijo. «Este técnico está muy cualificado y juega un fútbol que a mí me suena muy bien, es un entrenador de éxito», valoró. «La calidad de los campos en los que jugamos no es fantástica, pero eso no significa que no se pueda jugar en un determinado estilo, porque allí [Países Bajos] juegan agresivo en campos que igual que no están tan bien», recalcó.

«El cambio [de Albert Rudé] ya lo habían decidido antes del final de temporada», señaló. «Ya hablamos [con Schreuder] en enero y no pudimos ficharle, pues podía haber supuesto un choque cultural por el idioma, igual me arrepiento un poco», profundizó. «Íbamos a cambiar de entrenador, subiéramos o no», reiteró el dirigente.

El balance de este ejercicio

«Creo que la primera temporada ha sido un éxito. Hemos estado a un partido de ascender, una expectativa muy alta este primer año cuando cerramos el equipo en julio», reflejó. «Estamos decepcionados por no haberlo podido conseguir, pero estamos orgullosos por como ha ido esta temporada», ensalzó. «Creo que mi filosofía personal es una filosofía deportiva: soy una persona que no se conforma con no correr riesgos, con quedarse un lugar seguro y confiar en la suerte», condensó.

Qué esperar de la próxima campaña

«Tendremos una actitud más ofensiva y ambiciosa con este entrenador, que creo que se va a traducir a nivel de puntos», visualizó. «Vamos a estar preparados para un estilo diferente del fútbol, con un cambio táctico: ya que soy el primer mánager, creo que vamos a maximizar el rendimiento de los jugadores y que tendremos una mejor puntuación», opinó.

La lectura del pasado mercado de invierno

«La gente no se da cuenta de la diferencia entre la ventana de verano y la de invierno, aunque la plantilla del verano también la hice yo con mi equipo», sorprendió. «Si los evaluamos, es más fácil integrarlos en el equipo en verano, porque en invierno los fichas como apoyos, únicamente», comparó. «A Israel Suero y Jesús de Miguel los fichamos para que jugasen juntos, pero solo lo han hecho 183 minutos en los que se marcaron cuatro goles», recordó. «El entrenador, desafortunadamente, cogió otros derroteros y no hemos podido verlos juntos», criticó a Rudé. «Tenía un planteamiento prudente, jugar al 0-0: es una de las razones por las que hemos decido prescindir de él», explicó.

Un avance de la próxima plantilla

«Me gustaría tener 11 jugadores como Giorgi Kochorashvili, por su profesionalidad, esfuerzo, energías y todas las cosas que él aporta, pero no tenemos sus derechos», reflejó sobre el georgiano, de regreso de su cesión al Levante. «Nos gustaría tener un buen delantero [seguro que se refería a un goleador]; y también necesitamos un portero y menores de 23 años para cubrir las vacantes», evaluó sobre la lista de prioridades.