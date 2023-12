La previa | El Castellón quiere recuperar la senda victoriosa contra el Linares

El Castellón perdió un partido en Ibiza. Solo eso: no perdió el liderato ni la confianza ni el estilo ni el ánimo. Eso dicta el consenso general y eso debe demostrar esta tarde en Castalia, donde lo ha ganado todo, a partir de las 18.00 horas contra el Linares. El equipo albinegro contará con el apoyo de la afición para sumar tres puntos que cicatricen las heridas de la derrota en Ibiza y consoliden el liderato, que mantiene por un punto.

Siete de siete lleva el Castellón en el Estadio Castalia, donde ha consolidado una historia de amor con la afición. Una historia correspondida: las gradas lucirán un gran aspecto para arropar de nuevo al líder de la categoría. El equipo que dirige Dick Schreuder afronta contra el Linares un examen de madurez mental. ¿Cómo habrá encajado la segunda derrota del curso un equipo que había convertido la fiesta en rutina? La respuesta esconde buena parte de las claves del baile.

Pero no será solo ánimo: lo tangible también tendrá peso en el envite de esta tarde. El Castellón lleva un par de semanas echando de menos la sobriedad de Óscar Gil en la zaga. El navarro se había apropiado el puesto en la parte central de la defensa, con gran rendimiento y sin hacer mucho ruido. Schreuder confirmó ayer que Óscar Gil seguirá siendo baja hoy contra el Linares por una dolencia muscular. En el último partido lo relevó Iago Indias, pero el regreso de Alberto Jiménez, una vez cumplida la sanción por acumulación de amonestaciones, abre un abanico de posibilidades.

Opciones

La de Óscar Gil no es la única baja del Castellón, aunque sí la más importante. Tampoco estará disponible el extremo Kastaneer, caído cuando empezaba a emerger, también con problemas físicos. La gran cuestión en el once asoma en ataque, después de que en Ibiza Schreuder apostara por Gronning y De Miguel en el doble 9. No tanto por ellos, sino por los movimientos colaterales.

Porque de la elección para la delantera dependerá en buena medida la posición en la pizarra de Haris Medunjanin y, en consecuencia, la organización del centro del campo, donde se acumulan las variables. Sea como fuere, no parece que el cercano compromiso de Copa del Rey (contra el Real Oviedo en el Estadio Castalia el próximo martes) vaya a cambiar la prioridad de Schreuder.

El rival

Enfrente aguarda el Linares, cuyo nombre todavía evoca a aquella eliminatoria de ascenso en Tercera, entre campeones, que en 2015 causó una gran decepción en el albinegrismo. Casi una década después la situación es diferente. El Castellón pelea por el ascenso y el Linares (16º en la tabla) buscará rascar un resultado positivo para huir del descenso.

Para ello, tras seis jornadas consecutivas sin vencer, ha cambiado de entrenador esta misma semana. David Campaña ha sustituido a Óscar Fernández.