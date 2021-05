Donde dije digo, digo Diego. Fuentes de Sanitat matizaron ayer que permitirán fiestas antes de septiembre, pero sin «grandes concentraciones». De este modo, contradicen las declaraciones de su titular, Ana Barceló, quien afirmó claramente el lunes que «el 1 de septiembre es el punto de partida para cualquier tipo de celebración popular o tradicional».

Ahora, tras las quejas de los municipios afectados --alcaldes y ediles no entendían que se autorizaran hacer actividades controladas, pero no dentro de un ciclo festivo--, y a preguntas de Mediterráneo, la Conselleria argumenta que «no consideramos que hacer determinadas fiestas patronales o populares sea ningún desafío --en referencia al titular de la información de este periódico de ayer-- y, a partir de septiembre, con la vacunación muy avanzada, hablamos de regular las grandes concentraciones de personas». Ante esto, según valoran desde Sanitat, «las fiestas patronales o populares de los pueblos se pueden hacer perfectamente siempre que, igual ahora que en septiembre, se cumplan las restricciones. No hay ningún impedimento que no sean las resoluciones que estén en vigor».

Cabe recordar que la decisión inicial se tomó tras una reunión con representantes de las Fallas, con el fin de decidir qué hacer con sus actos, algo que también arrastró al resto de festividades populares, pese a no citar a los actores que las hacen posible, como los ayuntamientos, y abordar conjuntamente el trascendental tema.

Luz verde a las fiestas

Esta respuesta de Sanitat supone ahora un espaldarazo, tras la incertidumbre generada, para los ayuntamientos que han anunciado su predisposición a organizar programaciones festivas, previstas para junio, julio y agosto. Será con actos en los que primará la responsabilidad, el cumplimiento de las normas vigentes y con protocolos de seguridad para evitar contagios de covid-19.

Localidades como l’Alcora, Nules, Vinaròs, Moncofa, Orpesa, Morella, Benicarló, Catí o Almenara, entre otras muchas que tienen fiestas, sobre todo en agosto, ya avanzaron su intención de desarrollar actividades culturales y de ocio y, en algunos casos, el impulso de propuestas taurinas, a través del alquiler de plazas portátiles.