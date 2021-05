Aunque de mínimos, las calles de Burriana recuperarán este fin de semana algo de la ilusión fallera con la plantà de las Cruces de Mayo. Serán unos monumentos más pequeños y, debido a las restricciones sanitarias en vigor, las comisiones no podrán celebrar ningún tipo de acto festivo en los casals, pero las máximas representantes podrán lucir la indumentaria tradicional, como previa a las atípicas Fallas previstas para el próximo mes de octubre.

«En esta ocasión no serán las características cruces a las que estamos acostumbrados, con grandes jardines, sino unos monumentos alegóricos, de menor tamaño y tratando de evitar el corte del tráfico», explica la concejala de Fallas, Sara Molina. No obstante, agrupaciones como el Barri València ya se han puesto manos a la obra para tenerlo todo listo el viernes y no faltar a la tradicional convocatoria de plantar una cruz en el emplazamiento de la falla.

Programación

Las 19 comisiones josefinas sacarán sus monumentos este viernes por la tarde y, a partir de las 18.00 horas, las reinas falleras, Elena Pastor y Julia López, acompañadas de sus respectivas cortes de honor, realizarán en grupos reducidos la visita a todas las instalaciones florales.

"Serán unas actividades simbólicas y servirán de revulsivo a algunos sectores como las floristerías, peluquerías o modistas que han sufrido económicamente la pandemia" Sara Molina - Concejala de Fallas

Por otro lado, el sábado, a las 18.30 horas, tendrá lugar una entrega de premios distintiva en el patio del colegio Salesianos a todas aquellas fallas que hayan participado de esta festividad. Será una cita al aire libre en el que las falleras y caballeros acompañantes volverán a reencontrarse, ataviados con la vestimenta regional, por primera vez en este año.

La responsable del área municipal de Fallas recalca que «serán unas actividades simbólicas y servirán de revulsivo a algunos sectores como las floristerías, peluquerías o modistas que han sufrido económicamente la pandemia».