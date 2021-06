El acuerdo de gobierno en Castellnovo entre el PSOE y Ciudadanos está en el aire. Es lo que se desprende tras el duro comunicado que ha publicado este martes la formación naranja, en el que amenazan con dinamitar el pacto con su actual socio en el ejecutivo local.

El origen de esta reacción en el seno de Cs está en el convenio que ha firmado el Ayuntamiento con la Diputación para remodelar la ciudad deportiva municipal por un valor de 40.000 euros, «petición expresa» de este partido, han reivindicado. El enfado viene porque el lunes apareció en las redes sociales del consistorio un post aludiendo a esta colaboración con la institución provincial, en la que no se mencionaba a Cs ni al concejal de Deportes que ha impulsado el proyecto (Ramón Vicente Herrero) y no se citaba que era uno de los acuerdos concretos para aprobar las cuentas de la Diputación.

«No es un olvido o una torpeza, es simplemente mala fe. Si somos invisibles para la alcaldesa (la socialista Carmina Gil), también lo será nuestro apoyo a partir de ahora», afirma la portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Cristina Fernández, a quien acusó de «deslealtad institucional» y asegura que «no descartan ninguna medida en las próximas horas».

«De forma milagrosa se aprueba un proyecto paralizado durante años y sus protagonistas ocultan quién ha sido el promotor de su realización. La señora Gil parece haberse olvidado gracias al apoyo de quién es alcaldesa de Castellnovo», añade Fernández, a la vez que remarca la «decepcionante falta de respuestas» por parte del presidente de la Diputación, José Martí, tras comunicarle este «grave incumplimiento».

«No se puede alabar la voluntad de llegar a acuerdos con Ciudadanos para aprobar los presupuestos provinciales y luego desentenderse del seguimiento de esos mismos acuerdos. Exigimos que convoque a su alcaldesa a una reunión urgente para reconducir esta situación o nos veremos obligados a tomar nosotros las medidas que consideremos. No podemos aceptar esta falta de comunicación entre la munícipe y sus representantes en la Diputación y, mucho menos, que no se comunique a nuestro concejal un logro tan importante para los vecinos de Castellnovo. Si el día de la constitución del consistorio se quiso hacer la foto con nuestro concejal para evidenciar el acuerdo de gobierno, no se entiende que ahora huya de sus responsabilidades», ha argumentado la líder provincial de Ciudadanos.

Un pacto clave para garantizar la estabilidad

El PSOE y Cs acordaron, tras las elecciones municipales del 2019, una alcaldía compartida en Castellnovo: tres años para los socialistas (con la vara de mando para Carmina Gil, que ostenta actualmente) y el último de legislatura para la formación naranja (para Ramón Vicente Herrero).

No obstante, este choque de posturas entre los actuales socios pone en peligro la estabilidad del gobierno municipal. Hay que recordar que PSOE y PP obtuvieron cada uno tres ediles en los comicios (la mayoría absoluta está en cuatro), por lo que el apoyo de la formación naranja fue fundamental para declinar la balanza de la gobernabilidad hacia un lado u otro.