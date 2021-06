La Plataforma No a la MAT (muy alta tensión) de les comarques de Castelló organizó una charla en la plaza Juan Renau de Sant Joan de Moró, dentro de la programación de sus fiestas patronales.

El Ayuntamiento y gran parte del vecindario rechazan el acuerdo sobre la MAT que ha propuesto Red Eléctrica de España (REE) y por el que, a cambio de aceptar el actual trazado, les ofrecen subvencionar un proyecto de carácter social por un valor ligeramente superior a los 100.000 euros. Una máxima, la de aceptar el itinerario, que el consistorio de Moró descarta porque REE no ha aceptado ninguna de sus alegaciones para que éste no afecte a los vecinos y que el impacto sobre el patrimonio natural y paisajístico sea mínimo por lo que no existe la posibilidad, señalan, de alcanzar ningún acuerdo ni hablar de actuaciones hasta que no se atienda su petición. Así, el consistorio tampoco va a facilitar ningún tipo de ayuda a la empresa para que pueda ejecutar el proyecto.

Con este panorama, la sesión fue un alegato a la unidad y a la firmeza ante lo que se considera «una agresión al pueblo». De hecho, se han instalado pancartas mostrando el rechazo a la MAT en lugares emblemáticos.

Impacto medioambiental «brutal»

En la charla, con un centenar de asistentes y a la que el alcalde, Vicente Pallarés acudió como un vecino más, se insistió en la idea de que «todavía se pude parar el proyecto, ya que no tienen permiso de obras», si bien puntualizaron que para ello, deberían estar «unidos en el no los 16 alcaldes de Castellón afectados». Y criticaron el impacto medioambiental, con torres de 80 metros: «Es brutal».