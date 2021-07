A día de hoy, son muy pocas las personas que todavía no han oído hablar de les Coves de Sant Josep. Declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2017, esta joya natural de la Vall d’Uixó es uno de los principales reclamos turísticos de toda la Comunitat. En los últimos años, el río subterráneo ha experimentado numerosos cambios destinados a impulsar aún más su potencial, como la nueva iluminación de la cueva instalada en el 2018 o las nuevas experiencias que se ofrecen a los visitantes, que se suman al ya tradicional paseo en barca. Una de las actividades más demandadas y que cuenta con largas listas de espera es el espeleokayak, una aventura que permite navegar por el río y contemplar la belleza de sus formaciones geológicas. También es muy popular el ciclo de conciertos Singin’in the Cave, que acaba de empezar su sexta edición. Sin embargo, desde la gestión de les Coves se están planteando desde hace un tiempo ir un paso más allá e iniciar un nuevo proyecto totalmente único: adentrarse en la zona no visitable de la cueva.

Exploración exclusiva

Para probar esta posible nueva experiencia se ha contado con la presencia del doctor Pedro Robledo Ardila, responsable en Mallorca del Instituto Geológico y Minero de España. Junto con un equipo de personas, el geólogo se adentró en los más de 800 metros de zona no navegable, donde conviven tramos con apenas unos centímetros de agua hasta lugares en los que la profundidad roza los dos metros. Y Mediterráneo fue testigo de excepción de ello. De hecho, una de las maravillas que se encuentran en esta zona apenas explorada de les Coves es una playa, prácticamente igual a las del exterior.

Siguiendo con el recorrido, el equipo pudo observar las miles de estalactitas que se encuentran en el techo de la cueva, así como las apenas seis estalagmitas que hasta ahora se han identificado en el interior, algunas de ellas con más de 8000 años de antigüedad. ¿Quién sabe si esta experiencia estará pronto disponible para todos los públicos?