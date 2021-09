Del furor al colapso. No hay término medio para explicar las ganas que tienen los aficionados de Burriana por volver a vivir los festejos taurinos de la Misericòrdia. Tras las largas colas registradas el pasado jueves, este viernes se colapsó la página web habilitada para efectuar la adquisición on line de las entradas del fin de semana. El gran aluvión de reservas desde primera hora de la mañana provocó la caída del sistema que no pudo retomar la actividad.

Según explicó la concejala de Fiestas, Lluïsa Monferrer, el problema se produjo por «la gran cantidad de personas que accedieron al mismo tiempo a la plataforma». El calendario escalonado de entrega de tíquets gratuitos organizado por el Ayuntamiento de Burriana estipulaba que, sobre las 10.00 horas del viernes, arrancaría la obtención digital de pases a través de www.entradesborriana.com. Una oportunidad que muchos esperaban como agua de mayo porque, debido a la alta demanda, centenares de vecinos se quedaron a las puertas de conseguir una entrada.

Tal y como informó Mediterráneo, el primer turno --el del pasado jueves-- para optar a ver las exhibiciones taurinas se saldó con la distribución de 5.640 entradas en apenas cuatro horas. Todo un récord que solo se superó ayer.

Solución alternativa

La edila lamentó la situación y apeló a la comprensión de la ciudadanía porque «hemos preparado una medida alternativa para poder continuar con la distribución de las entradas». Como solución al contratiempo, el consistorio habilitó un canal provisional a través del correo entradastorosborriana@gmail.com activado por la tarde. Así, los interesados debían hacer llegar sus datos para tramitar las peticiones por orden de llegada y, en el mensaje de contestación, recibir las instrucciones oportunas para acceder al recinto.

Por otro lado, las peñas pudieron celebrar el regreso progresivo de la actividad de las fiestas patronales. La alcaldesa, Maria Josep Safont, indicó durante el encuentro telemático con los medios de ayer que se han registrado un centenar de solicitudes para celebrar comidas y cenas en la calle, lo que debe acompañarse del necesario cumplimiento de las medidas anticovid. La cifra está muy lejos de las inscripciones previas a la irrupción de la pandemia cuando se llegaba a alcanzar más de 300 casals abiertos con música y baile.

No obstante, la munícipe apeló a la prudencia de todos los vecinos porque «no hay que olvidar en qué situación nos encontramos», y aprovechó para rogar «responsabilidad para continuar bajando la incidencia del virus en la ciudad».

Grupos de amigos salieron a la calle para vivir, con la mejor compañía, esta primera jornada festiva cumpliendo las medidas sanitarias para evitar contagios. Mesas de 10 personas, separación y mascarillas estuvieron presentes.

