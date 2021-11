Orpesa dará la bienvenida a las fiestas más entrañables del calendario este fin de semana. La plaza Mayor de la localidad será escenario de la XV edición del Mercat de Nadal, que impregnará el centro del espíritu navideño y que contará con medio centenar de puestos, en los que los visitantes podrán realizar compras de regalos, productos gastronómicos y disfrutar de espectáculos, entre otros.

La inauguración será el sábado, a las 12.00, y a las 18.00 horas tendrá lugar el acto central, con un espectáculo de encendido de luces que contará con una cuenta atrás para iluminar el centro y una actuación del grupo local de zumba. Un espectáculo en el que las alumnas de esta entidad han preparado una coreografía al ritmo de All I want for Christmas is you, de Mariah Carey, a la que se podrán sumar todos los asistentes.

El Mercat de Nadal, que abrirá los días 4, 5, 6 y 7 de 11.00 a 20.00 horas, y el día 8 de 11.00 a 14.00 horas, incluye actividades para todos los públicos. Los más pequeños podrán participar en talleres infantiles. Además, el domingo habrá animación en la plaza, a las 18.00 horas, y se repartirán palomitas entre los visitantes.

La música también será una constante en el evento. El primero de estos actos llegará el sábado, con la discomóvil Macro The End, en el recinto multiusos, para el que requerirán pasaporte covid.