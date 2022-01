Así queda el reestructurado equipo de gobierno de Vinaròs tras la crisis de la cabeza de cordero degollada

El alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, ha presentado este lunes el nuevo cartapacio municipal tras la ruptura, la semana pasada, del equipo de gobierno por la crisis originada por el macabra regalo del amigo invisible que culminó en la dimisión del socialista José Chaler, el cese de Anna Fibla (TSV) y el posterior anuncio de los tres ediles de TSV que pasaban a la oposición. Tras esta crisis, el equipo de gobierno de PSPV y Compromís gobernará en minoría y deberá llegar a acuerdos con el resto de formaciones, como ha reconocido Alsina.

La dimisión de Chaler y el pase de los tres concejales de TSV a la oposición han propiciado una profunda reestructuración del nuevo equipo de gobierno, con un reparto de concejalías entre los 8 miembros que lo componen.

Amalia Cabos entra en el organigrama

En sustitución de Chaler, en el grupo municipal socialista ha entrado en el equipo de gobierno la siguiente en la lista, Amalia Cabos, que será la quinta teniente de alcalde y concejal de Bienestar Social.

Compromís gana peso

El resto de concejalías que dejan vacantes los ediles de TSV serán ahora responsabilidad de los ediles socialistas y de Compromís, que asume Juventud y la segunda tenencia de alcaldía.

"Tenemos claro que el equipo de gobierno no somos solo estas 8 personas. Este ayuntamiento lo forman 21 concejales. Estamos en un momento complicado pero que encaramos con optimismo y muchas ganas de seguir adelante" Guillem Alsina - Alcalde de Vinaròs

Alsina hizo un llamamiento a la responsabilidad del resto de grupos municipales para favorecer la gobernabilidad de la ciudad. “Tenemos claro que el equipo de gobierno no somos solo estas 8 personas. Este Ayuntamiento lo forman 21 concejales. Estamos en un momento complicado pero que encaramos con optimismo y muchas ganas de seguir adelante. Tenemos muchos proyectos por delante, Edusi, Edificant, la agenda urbana y otros grandes proyectos por completar hasta 2023. Todos aquellos que no quieran llegar a acuerdos no perjudicarán a este equipo de gobierno de 8 personas, sino a todos los vinarocenses. Es el momento de demostrar quien trabaja por Vinaròs o en modo ideológico o de forma individual. La gente está cansada de que les creemos problemas. Este equipo está formado para encontrar soluciones para todos los vinarocenses y así lo demostraremos con nuestro trabajo en el día a día. Encaramos este tramo final de legislatura con una visión de pacto, consenso y acuerdos con todos aquellos que quieran sumar, nadie sobra. Este equipo de 8 personas se va a dejar la piel, pondremos todo nuestro esfuerzo para hacer realidad todos los retos que tenemos por delante hasta mayo de 2023 y para llegar a acuerdos y hablar con todos los ediles de este Ayuntamiento", señaló el alcalde.

"Este gobierno en minoría será el que llegará hasta las próximas elecciones, pero vamos a buscar las vías de consenso y diálogo con el resto de formaciones" Guillem Alsina - Alcalde de Vinaròs

Alsina dijo que no han buscado formar un equipo de gobierno mayoritario, intentando convencer a PVI y Ciudadanos. “Hemos tenido claro desde un primer momento que este gobierno en minoría será el que llegará hasta las próximas elecciones, pero vamos a buscar las vías de consenso y diálogo con el resto de formaciones”, indicó.

Por otro lado, señaló que el edil de TSV, Hugo Romero, ha presentado ya la renuncia de sus cargos por problemas de salud, aunque aún no se ha comunicado al Ayuntamiento cual será el edil del partido que lo va a sustituir. Alsina agradeció el trabajo realizado por Romero. “Le tengo en gran estima personal y lo considero una gran pérdida para el equipo de gobierno por la profesionalidad que ha demostrado estos años como responsable de sus áreas”, afirmó.

¿Quién asume cada área?

Guillem Alsina (PSPV): Alcaldía y responsable de Gobernación, Agricultura y Pesca

Marc Albella (PSPV): Primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Patrimonio, Turismo y Relaciones Institucionales

Paula Cerdà (Compromís): Segunda teniente de alcalde. Concejala de Fiestas, Comercio y Juventud

María Cano (PSPV): Tercera teniente de alcalde y responsable de las concejalías de Hacienda, Empleo, Nuevas Tecnologías e Industria

Carmen Morellà (PSPV): Cuarta teniente de alcalde y edil de Obras y Servicios y Transición Ecológica

Fernando Juan (PSPV): Concejal de Cultura, Recursos Humanos y Salud

Begoña López (PSPV): Concejala de Infancia, Educación y Deportes

Amalia Cabos (PSPV): Quinta teniente de alcalde y concejal de Bienestar Social