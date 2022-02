Si quieres hacerte una foto de carnet en Almenara lo tienes difícil. El único estudio fotográfico es el de Mayte Cruz y no realiza este tipo de servicios: “Les podría enseñar a hacerse un selfi y luego les imprimo la imagen, pero fotos de carnet como tal no hago porque me obligaría a tener la tienda siempre abierta y como estoy yo sola ya tengo demasiado trabajo con las sesiones, con las bodas, con la edición y maquetación de las fotos…”. Con lo que sí cuenta este municipio de Castellón, eso sí, es con la mejor fotógrafa de bebés del mundo atendiendo al ránking de MyWed, comunidad compuesta por más de 60.000 profesionales.

La fotógrafa, residente en Almenara desde hace casi 20 años, aunque nacida en Linares (Jaén), participa también en el concurso de mejores fotógrafos de familia y ya fue reconocida por sus trabajos en boda como acredita el segundo puesto en la comunidad española Flecha en Blanco. El buen hacer de Mayte Cruz con la cámara le llevó a abrir su propio estudio en la citada localidad castellonense en el año 2017 y desde entonces ha viajado a lugares como Bruselas, Ámsterdam, París o Londres para realizar reportajes fotográficos, contando con clientes de toda España: "En mi última sesión vinieron desde Alcoy, que está a casi dos horas, pero también han venido desde Barcelona o incluso desde otras ciudades más lejanas todavía". Sin prisa, pero sin pausa hasta lo más alto ¿Cuál es el secreto para recibir todos estos reconocimientos? "Empecé en la fotografía por afición, pero después de comprarme una cámara y comenzar a formarme no he parado. Me apasiona mi trabajo y no paro de formarme. Quería estar entre los mejores de Castellón". Y vaya si lo ha conseguido… Las espectaculares imágenes de les Columbretes que han acabado con una multa de 600 euros La galardonada fotógrafa de 43 años destapa alguna de las claves que le han llevado a ser reconocida como la mejor especialista en bebés del mundo: "En primer lugar el bebé tiene que estar dormido. Normalmente vienen con siete o diez días y una sesión puede durar entre tres o cuatro horas. Lo hago con calma y paciencia". Mayte cuenta con un estudio "muy preparado para estas sesiones. Además pongo música relajante, olores específicos para relajar al niño, casi no hay luz…". "El Estany o la playa de Almenara son dos sitios preciosos para hacer fotos cuando salgo del estudio" La trayectoria de la fotógrafa con la cámara, eso sí, comenzó con las bodas, una faceta que domina a la perfección: "Las bodas me encantan; me lo paso pipa. De hecho empecé con los bebés porque a los novios a los que hacía fotos de casado después venían con sus hijos". Afirma Mayte que en los enlaces intenta sacar la faceta más artística: "No hago posados salvo la típica foto de familia que quieren las madres, pero intento documentar el momento con fotos naturales, sin interferir en lo que está pasando. La clave está en estar en el sitio adecuado en el momento oportuno". Orgullosa de 'su' Almenara La protagonista de esta historia llegó a Castellón "por amor", pues su marido es de Almenara, y conoce como la que más los encantos de su pueblo: "Cuando hago fotos fuera de mi estudio solemos ir al Estany, que es una reserva natural con una laguna preciosa, puentes de madera… donde salen unas fotos chulísimas en cualquier estación porque en verano está todo verde y en otoño, lleno de hojas amarillas por el suelo. También solemos ir a la playa, que está apenas a dos kilómetros, así que tenemos unos sitios perfectos para las sesiones de familia o embarazada".