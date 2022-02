El alcalde de Moncofa pide el apoyo de Les Corts para reclamar al Gobierno los espigones del litoral sur

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, solicitó este viernes a Les Corts que «apoyen las reivindicaciones de Moncofa y del resto de municipios del sur de Castellón para que el Gobierno lleve a cabo las obras de los espigones para proteger la costa». Alós realizó esta reclamación durante su comparecencia en la sede parlamentaria para exponer la problemática que sufre la costa del municipio y la regresión que padece todo el litoral sur.

Fue uno de los participantes, a petición de todos los grupos políticos de la Comunitat Valenciana, en la Comisión especial de estudio de medidas de prevención de los riesgos derivados de los fuertes temporales. Durante su intervención, el máximo representante moncofense puso ejemplos del daño que está causando «la inacción gubernamental, pese a tener una estrategia de acción desde hace años».

«Lo cierto es que la lucha contra los efectos de los temporales en el tramo de costa comprendido entre el puerto de Castellón y el de Sagunt cuenta con una gran ventaja, que es la existencia de la redacción de la estrategia por parte del Ministerio, pero con el gran inconveniente es que no se lleva a cabo por parte de responsables de la misma», indicó el primer edil. «Querría solicitarles que nos ayuden a conseguir que se impulsen estos proyectos y que se doten suficientemente en los Presupuestos Generales del Estado», explicó.

El alcalde popular agradeció la presencia entre el público de la asociación de vecinos La Torre - Camí Cabres y la asociación de vecinos del Sector C-Estanyol.

Construcción inadecuada

El alcalde afirmó que los temporales marítimos provocan numerosos daños al tratarse de un municipio muy plano. «Sin lugar a dudas, la situación en la localidad se ha visto agravada por la construcción, el siglo pasado, del puerto de Burriana», señaló el munícipe.

Alós recordó que la urbanización de principios del 2000 se llevó a cabo a través de varios PAI que «muchas veces no tuvieron una distribución lógica». «Pero el equipo de gobierno que dirijo no comparte la urbanización masiva que se produjo, pues se realizó tierra hacia dentro, no sobre terrenos ganados en el mar. A partir de las distancias establecidas por la ley de costas y, en muchos casos, dejando las zonas verdes en el frontal litoral de los PAI que tenían fachada al Mediterráneo», explicó.

Hay que recordar que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, subrayó el jueves en el marco de la conferencia internacional One Ocean Summit, celebrada en Brest (Francia), que es «imprescindible» adaptar la costa y sus usos a la subida del nivel medio del mar, a la vez que instó a tomar medidas «urgentes» para proteger los ecosistemas costeros y las poblaciones por este hecho.

Alós insistió en que el problema es la «parálisis acentuada, sobre todo en la última década, por parte de la Administración central», pues el denominado Estudio de Cantabria, de finales de 2010, ya analizaba la regresión en esta zona y ponía encima de la mesa que la construcción de espigones era necesaria. Y culminó su intervención reclamando el respaldo explícito de les Corts para la ejecución de la Estrategia de defensa del litoral sur de Castellón, publicada en 2015 por el Gobierno.