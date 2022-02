El puente industrial de la Vall, un poco más cerca: ultiman la licitación de las obras

La empresa adjudicataria de la redacción del proyecto técnico para la construcción del puente industrial de la Vall d’Uixó entregará su propuesta de forma inminente, de manera que el Ayuntamiento podrá iniciar los trámites para licitar las obras de un proyecto que tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros que asumirá al 100% la Generalitat valenciana.

La alcaldesa, Tania Baños, confirmó este martes que «el proyecto está casi acabado, vamos sobre los plazos previstos». Y es que en el último trimestre del 2021 se encargó a Comaypa la redacción de la propuesta técnica de la conexión entre los polígonos industriales Belcaire y la Mezquita, que tendrá, detalló la munícipe, 40 metros de paso sobre el cauce del río Belcaire, con ancho de 14 metros.

En cuanto la empresa entregue su diseño --van a cumplirse los cuatro meses planteados en la licitación--, el departamento municipal de Urbanismo revisará que todo está en orden para llevarlo a pleno cara su aprobación. Será entonces cuando podrá licitarse la ejecución, que en el presupuesto municipal del actual ejercicio ya cuenta con algo más de 500.000 euros.

Entre las características técnicas del puente, desde el consistorio destacan que la solución aportada es la de una «estructura sencilla, de rápida ejecución, que minimice la afección al cauce y a los usuarios», dado que el trazado afectará a una calle ya urbanizada y en uso en la actualidad.

Cuestiones en trámite

Si el proyecto no está ya en el Ayuntamiento es porque la empresa se halla a la espera de la respuesta solicitada a Acuamed sobre la «posible afección a la canalización que lleva las aguas a la balsa de la Mezquita». Desde el consistorio inciden en que ese problema no existe, pero sin el informe que lo corrobore no se puede avanzar. A su vez, desde la concejalía de Urbanismo habían solicitado introducir unos cambios respecto de unas conducciones de gas que sí se encuentran en la zona donde se van a realizar las obras. Según aseguró Baños, «eso es lo que se está subsanando».

Esta parte de la tramitación administrativa está tan avanzada que ya se conocen especificaciones sobre el puente, como que sus 14 metros de ancho estarán distribuidos entre dos carriles de 4,5 metros para los vehículos y dos aceras peatonales de 2,5 metros de ancho en ambos lados, rematadas con una barandilla de protección en el borde exterior.

Remodelación superficial de la calle H

La ejecución de la obra supondrá una remodelación «superficial» de la calle H, en el polígono Belcaire, «para mejorar el entronque con la nueva conexión viaria entre ambos polígonos», detallan desde la empresa Comaypa.

Otro de los pormenores en los que inciden es que el diseño se ha planificado para que «no se produzcan alteraciones significativas de la zona de flujo preferente del río Belcaire». Para ello, han tenido en cuenta un estudio hidrológico e hidráulico realizado.

En su día, la encargada de redactar la propuesta destacó que los avances en la tramitación efectuados por el Ayuntamiento han sido «determinantes» a la hora de avanzar en este trabajo. Desde el consistorio se llegó a un acuerdo con Iberdrola para facilitar la adaptación de la estación eléctrica que se encuentra en los terrenos que ocupará la obra.

También se gestionó ante la Confederación Hidrográfica del Júcar la consulta sobre las características del gálibo del puente para que no supusiera un problema en la autorización y, a su vez, se consiguió el visto bueno del Ministerio de Fomento.