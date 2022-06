Los vecinos de Moncofa no aguantan más ante la invasión de mosquitos que están sufriendo. Su situación es extrapolable a un buen número de municipios de Castellón, pero en este caso un vídeo grabado en esta localidad costera ha corrido como la pólvora, visualizando así un problema que afecta tanto a la salud de los residentes como a la economía de los negocios locales.

El vídeo en cuestión lo ha grabado Román, un peluquero de Moncofa que tiene además una cuadra en el Camí Rafanell que une este pueblo castellonense con Nules, en una zona próxima al camping Monmar. En el mismo se puede comprobar cómo estos molestos insectos a centenares atacan tanto al propio Román como a los animales que allí conviven: “Las imágenes son de este martes por la tarde. Desde el viernes está así. Pasó la avioneta y se notó bastante, pero ahora hace días que no viene y es una animalada”.

Román, harto de esta problemática, prosigue con su alegato de la siguiente manera: “Hace tres años ya hubo muchos, pero lo de ahora nunca lo habíamos visto. La gente no habla de otra cosa porque no puede salir de casa. Sobre las nueve ya cierran todos los bares y la gente pide comida para llevar porque no se puede estar. Es vergonzoso”. El indignado vecino confía en que se tomen cartas en el asunto para erradicar esta situación: “Tenemos picaduras por todo el cuerpo, llevo chaqueta pese al calor que hace y vamos corriendo a los sitios para que no nos coman, pero es un hervidero”.

A la hora de solucionar esta grave situación, el de Moncofa solicita “que vuelvan a fumigar con avioneta las veces que haga falta. Cuando vienen con los coches solo fumigan en los caminos y apenas se nota. Yo les pedí que entraran un poco por los matorrales, que si hacía falta les pagaba lo que me pidieran, pero nos dijeron que no podían, que van con un GPS y no se pueden salir de la ruta”.

Reunión urgente con el Ayuntamiento

David, desde el Chiringuito Hermanos Saez de la playa de Moncofa, confirma palabra por palabra lo dicho por Román. “Ayer cerramos a las diez, pero podríamos haberlo hecho antes porque no se podía estar. Es un problemón. Los clientes se llevan la comida en papel de aluminio o en ‘tupper’ porque es imposible estar con tanto mosquito”. Confirma también el hostelero que todos los bares, chiringuitos y restaurantes de la zona tienen “una reunión urgente con el Ayuntamiento para tratar este problema porque tenemos miedo de que nos arruine el verano. Nosotros llevamos abiertos 15 años y nunca habíamos visto algo así”.

Admite David que la temporada estival es “fundamental para todos los negocios de Moncofa” y considera que “si no se fumiga lo suficiente no sabemos cómo vamos a salir porque muchos dependemos de esto”. Llamamiento a la desesperada desde Moncofa, aunque no es ni mucho menos la única población de la provincia de Castellón afectada por este problema.