Costas obliga a derribar tres casas de primera línea de playa en Moncofa

Después de muchos años de lucha por parte de los propietarios de las tres viviendas que quedan en pie a primera línea en la zona centro de la playa de Moncofa, concretamente en la plaza Ruiz Picasso, estos han recibido la notificación de Costas para que las derriben ya que, en su día, no se les renovó la concesión pertinente.

Los inmuebles se encuentran en muy mal estado de conservación por lo que ya no resultan habitables. Pero los titulares no solo deben demoler las casas, el gasto que comporte corre a su cargo.

Hace unos días se procedió a eliminar la terraza de la primera planta una de las construcciones, dado que, por su estado, suponía un riesgo. Pero el derribo de las tres edificaciones está previsto para el próximo octubre, dado que actualmente en pleno verano y ubicadas a primera línea, no resulta momento más propicio. Pero por precaución, la zona se encuentra vallada con el objetivo de evitar incidencias y dificultar el acceder a su interior.

Más casos

Lamentablemente estas tres viviendas no son las únicas de primera línea que están en mal estado. Existen algunas más en las que tampoco se puede residir y al no tener concesión, no pueden someterse a reforma para devolverles la vida que durante años han tenido y dado a esta playa.

Estos inmuebles fueron de las primeras que se construyeron en esta parte del litoral, datando las primeras escrituras que se conservan de 1890 cuando, ya por esas fechas, eran utilizadas por los pescadores de la zona.

Vicente Paradís, miembro de una familia que tiene la titularidad de una de estas viviendas, afirma que «es una pena que no se haya luchado por proteger este patrimonio que forma parte del pueblo ya que tienen más de un siglo de vida, mucho antes de que el turismo se asentara en la zona e incluso antes de la construcción del Puerto de Borriana, que fue el culpable de que el mar se haya ido acercando cada vez más y año tras año a nuestras casas».

Estas tres antiguas residencias estuvieron, durante mucho tiempo, rodeadas por los hostales Chavarro y Pinche, y sus propietarios vieron como, a principios del nuevo siglo, ambos buques insignia del turismo en la playa de Moncofa también fueron derribados .

Mantener el resto en pie

Actualmente, desde el Ayuntamiento de Moncofa se lucha para que las cerca de 90 construcciones existentes frente a la línea de costa recuperen la concesión con la finalidad de poder rehabilitarlas y esta playa pueda contar con la fachada litoral del casco urbano, que ha sido el germen de lo que hoy es la playa de la localidad.