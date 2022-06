Costas no permite este verano a Benicàssim coger arena de fuera para regenerar sus playas

Nuevo revés de Costas, que no autoriza al Ayuntamiento de Benicàssim a traspasar arena sobrante de otros municipios pese a haberlo permitido los años anteriores. Y es que, según ha podido saber Mediterráneo, ha denegado la petición --casi ya habitual-- este año al consistorio.

De dicha forma, esta vez no podrán realizar los aportes que sí hicieron la pasada temporada, con el acopio de 5.500 toneladas para tratar de dar una solución temporal a la fuerte regresión que registra la playa de Heliópolis.

El Ayuntamiento había consignado una cantidad de 60.000 euros para llevar a cabo los trabajos de traspaso este verano, que estaban pendientes a falta de la correspondiente autorización. Pero finalmente no podrán ejecutarse, pese a contar el consistorio con esta partida económica reservada.

«Dicen que tenemos que regenerar la playa con nuestra propia arena, es decir, recircularla. Aunque a Castelló le sobren grandes cantidades del cauce del río Seco, que se pueden ver amontonadas, este año no dan permiso a cogerla», lamenta la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.

La munícipe indica que están haciendo tareas para recircular la arena «desde después de Semana Santa, esparciendo y rellenando donde más falta hace». «Pero nunca llegaremos a las 5.500 toneladas del año pasado que nos fueron tan bien. Y no nos autorizan a hacer más», lamenta. En este sentido, Marqués considera que estas medidas serán «insuficientes» para solucionar el problema de regresión de ese tramo de playa en Heliópolis. «Se necesitan medidas que no solo solucionen a corto plazo, si no a largo también», urge.

En búsqueda de una solución duradera

«Hemos presentado varias mociones para que se nos dé una solución definitiva», recuerda Marqués. Y es que la localidad turística lleva muchos años con una reivindicación constante, la de la redacción de un estudio del litoral que aporte conclusiones sobre cómo regenerar Heliópolis.

Además, se forman escalones que dificultan la entrada al mar, tal y como denuncian los vecinos de la asociación Benicàssim Sur. La alcaldesa explica que hay máquinas que trabajan con asiduidad en romperlos y destinan muchos recursos, personales y económicos, pero se vuelven a formar con la gravilla (con la que se regeneró hace más de 30 años Heliópolis) que sale con las mareas.