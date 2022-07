Discrepancias en Nules por el contrato «de urgencia» del bus

El pasado mes de junio el Ayuntamiento de Nules advirtió de que la empresa que se encargaba de prestar el servicio de autobús urbano desde hace varios años se había negado de forma unilateral a realizar el horario especial de verano. El alcalde, David García, anunció que, en consecuencia, iban a rescindir el contrato a fecha 30 de junio. El 1 de julio ya había otra empresa prestando el servicio. Ayer, el PSOE denunció que al contratarla se ha incumplido con la ley.

El portavoz socialista, Adrián Sorribes, lanza de forma velada una grave acusación contra García pues, según asegura, «reconoció en el pleno que el contrato no se ajusta a la legalidad» lo que, aunque no lo indica de ese modo, podría suponer la comisión de un posible delito de prevaricación.

Urgencia para dar una respuesta

El alcalde justifica esta decisión en la urgencia de dar una respuesta a la ciudadanía al quedarse de forma precipitada sin autobús en pleno verano, cuando se multiplican de forma exponencial los desplazamientos hasta la playa.

David García argumenta que «el PSOE preferiría que no lo hubiéramos hecho así para poder criticar que no teníamos servicio». Y recalca que «estamos preparando los pliegos para una licitación en procedimiento abierto para después del verano», pero con esta adjudicación directa, «con una empresa local», los vecinos no se han quedado sin el bus urbano.