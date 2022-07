Los vecinos de Nules están ya familiarizados con la presencia de diferentes colonias de gatos repartidas por el término municipal, controladas por una asociación local integrada por voluntarias, con la colaboración del Ayuntamiento. Felinos hay de diferentes edades y pelajes, en su práctica totalidad de raza común europea, la más normal. No lo ha sido tanto la reciente aparición de una especie que nada tiene que ver con la función de esas parcelas acotadas: durante al menos una semana, los gatos de la colonia ubicada en la calle San Vicente convivieron con un habitante inesperado: un cerdo.

Su presencia no pasó desapercibida para los residentes de la zona aunque, curiosamente, quienes gestionan la colonia no tenían conocimiento del porcino entre los felinos, a pesar de que estuvo dentro de la parcela varios días. Qué hacía allí ese animal era una incógnita, porque no es una especie que se encuentre de manera habitual por las calles del municipio, pero el misterio no tardó en resolverse.

Según han contado a Mediterráneo personas que viven en el entorno de la colonia, el cerdo era un regalo. Al parecer, un joven de la zona se casa en breve y había celebrado su despedida de soltero. Sus amigos escogieron un puerco para darle una sorpresa. Seguramente el agasajado necesitó un poco de tiempo para decidir qué hacer con el animal y pensó que la mejor opción provisional a su alcance era dejarlo dentro de la colonia, donde estaría controlado. «Todos los días le bajaban comida, cortezas de melón y sandía y cosas así», explican algunos testigos.

Pero, de repente, un día el cerdo dejó de verse. Ahora, el misterio es dónde habrá acabado, después de generar tanta expectación entre las personas y, quién sabe, quizás también entre los gatos.