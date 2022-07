El PSPV-PSOE de l'Alcora, en asamblea general, ha ratificado este miércoles por la tarde su apoyo unánime a Samuel Falomir como candidato a revalidar la alcaldía de la capital de l'Alcalatén en los próximos comicios del 2023. Falomir es el actual alcalde del municipio y aspira a liderar el consistorio por tercera legislatura consecutiva. “Mi compromiso electoral está en l'Alcora y quiero continuar trabajando cuatro años más por mi pueblo. Es un reto y un orgullo”, ha asegurado.

En su discurso de aceptación, Falomir se ha dirigido a la militancia para agradecerles la confianza depositada y ha asegurado que no desfallecerá “nunca” cuando se trate de velar por los intereses de l'Alcora: "El proyecto del PSPV-PSOE está más vivo que nunca porque está en las calles y en la gente del pueblo”. El actual primer edil ha confesado que “no está siendo una legislatura fácil por las circunstancias que nos ha tocado vivir, pero es precisamente esto lo que me anima y me ilusiona a presentarme de nuevo, para seguir ayudando a los 10.500 alcorinos y alcorinas a hacer su vida un poco mejor y más fácil”.

“En nuestros ideales, un proyecto político nunca se puede concebir a corto plazo. Nosotros no trabajamos poniendo ‘parches’, sino en proyectos útiles que nos ayuden a dejar en herencia a las futuras generaciones un modelo de ciudad que compagine el desarrollo económico y social con una visión sostenible”. En este punto, Falomir ha remarcado la “solidez” del proyecto pero ha puntualizado que “puede mutar siempre con las aportaciones siempre bienvenidas de nuestros vecinos y vecinas, porque ya lo sabéis, en escuchar está la esencia de la política, es servicio público en estado puro”.

Siete años de crecimiento

Falomir ha destacado que en los últimos años “hemos invertido de forma positiva todos los indicadores económicos y sociales de l'Alcora”. Las cifras hablan: “El crecimiento que está experimentando l'Alcora supera ampliamente el de otras muchas localidades de nuestra provincia. Hablo de que hemos reducido a la mitad la cifra de parados desde 2015, se ha disparado la llegada de inversiones a nuestros polígonos y hemos reducido considerablemente la deuda pública”. Y todo esto “nos ha permitido desbloquear proyectos guardados en el cajón durante mucho tiempo y que están transformando nuestro municipio, como la mejora de los parques industriales o la renovación de la movilidad urbana”.

Para el próximo mandato, el candidato socialista ha prometido que “continuaré siendo quien soy, un vecino más enamorado de su pueblo y volcado en corazón y alma para que sea el mejor lugar donde vivir”.

Proyectos clave en el programa electoral

Tras sus primeras palabras, Falomir ha querido dar una pequeña pincelada de los proyectos de legislatura que incluirá en sus compromisos electorales. El ya candidato ha señalado que impulsará la construcción de la Casa de la Cultura y de la residencia pública de la tercera edad, así como nuevas fases de la rehabilitación de la Real Fábrica del Conde de Aranda, “cuna de nuestra identidad cerámica e industrial”. “Claro está, sin dejar de lado las políticas sociales, de bienestar y urbanismo que repercuten en una mejorar calidad de vida para la ciudadanía”.

Por su parte, el secretario general local, Pablo Delgado, ha destacado que la capacidad de Samuel Falomir para liderar el Ayuntamiento de l'Alcora “está totalmente avalada” y se ha mostrado convencido de que la ciudadanía lo apoyará de forma unánime en las urnas “porque Samuel es el único que ofrece ganas, trabajo y carácter dialogante para modernizar nuestro pueblo”.