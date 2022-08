El Ayuntamiento de Orpesa ha hecho públicos los platos fuertes, en lo que a música se refiere, para las fiestas que la localidad organiza para honrar a la Virgen de la Paciencia y que se desarrollarán a principios de octubre y en torno al día grande de la patrona, el primer domingo de ese mismo mes.

Y es que el municipio ya ha iniciado los preparativos para culminar una programación festiva a gusto de la gran mayoría de vecinos y turistas que disfrutarán de la localidad esos días. Una programación que incluye dos conciertos de nivel. Por un lado el de Tamara, el viernes 7 de octubre; y el de Nil Moliner, un día después.

De esta forma, la cantante sevillana presentará al público oropesino su último trabajo, Muero por verte, en el que repasa sus 22 años de carrera con una selección de sus grandes éxitos, a los que suma la canción que da título a su decimocuarto disco. Así, la reina del bolero deleitará a los espectadores con temas como Amor cruel, Quién tuvo la culpa, El último te quiero, La mitad de nada, Intentando olvidarte o Si tú quieras, entre otras muchas.

Por su parte, el cantautor catalán Nil Moliner deleitará al público, el sábado 8 de octubre y también en el recinto multiusos de Orpesa a partir de las 23.00 horas, con su tour Nuestra locura. Una cita en la que este músico y compositor que traslada a los escenarios su energía y buen rollo desgrana los temas de su último trabajo, Un secreto al que gritar, de manera que quienes asistan al concierto tendrán ocasión de escuchar e incluso cantar temas como Libertad, Pólvora, Se me va, Solo, Idiotas, El aire que me mata, Estaré Aquí, Me Quedo, Som Ocells, Olvidaremos o Mejor así.

Gratuidad

Desde el consistorio señalan que todas aquellas personas interesadas en asistir a alguno de estos dos eventos musicales podrán hacerlo de manera totalmente gratuita, aunque para disfrutar del espectáculo de Tamara habrá que reservar invitación, a partir del mes de septiembre.

Un año más, Orpesa trae a grandes figuras del panorama musical para protagonizar los conciertos estrella de las fiestas.