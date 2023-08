--Lleva 21 años como alcalde, ¿cuál cree que es la clave para haber revalidado la alcaldía otros cuatro?

--No creo que haya recetas mágicas. Tener capacidad de trabajo en equipo, saber escuchar y ser honesto es lo que pienso que me acerca a mis vecinas y vecinos. Conocer sus inquietudes, tratar de atender sus necesidades y demostrarles que pueden confiar en ti.

--Después de tanto tiempo en el cargo, ¿es fácil perder las ganas y la ilusión por el puesto?

--La ilusión y las ganas de mejorar la vida de tus vecinas y vecinos son el motor de la vocación del servicio público. Mi ilusión se renueva y se multiplica con cada logro conseguido y con cada reto que enfrentamos. Hay que aprovechar las alegrías y también las decepciones para reafirmarnos en la necesidad de seguir con más fuerzas.

--Además de su investidura como alcalde, también se enfrenta ahora a asumir responsabilidades como vicepresidente de la Diputación y diputado de Turismo. ¿Qué líneas generales van a seguir desde la administración provincial en esta nueva legislatura?

--Estoy muy ilusionado por seguir trabajando por el conjunto de los y las castellonenses. Todo el equipo, con la presidenta Marta Barrachina al frente, nos vamos a dejar la piel para hacer de la institución provincial una herramienta de transformación e impulso de nuestra tierra. Trabajaremos con los sectores productivos, proyectaremos nuestra marca, atenderemos a los municipios más pequeños para llegar a cada rincón de la provincia y hacer de la Diputación una administración útil, ágil y eficiente.

--Desde el primer momento se ha posicionado en contra de la tasa turística, ¿cuál es el motivo?

--Pienso que el sector, cada hotel, cada hostal, cada comercio, cada restaurante... ya paga suficientes impuestos, la actividad turística no necesita más tasas. Lo que debe hacer el Gobierno es revisar la financiación de los municipios y establecer mecanismos de compensación para municipios turísticos donde el Estado ya recauda del sector suficientes impuestos. Un sector que genera empleo y riqueza debe contar con incentivos por parte de la administración, no con trabas que lastren su competitividad.

--¿Cuáles son las principales inversiones y los proyectos que llegarán a Peñíscola en este primer año de nuevo mandato?

--Antes de finalizar este año, contaremos con el proyecto de rehabilitación del Centro de Estudios ya redactado, para poder licitar las obras. Lo mismo sucederá con otros grandes proyectos de legislatura, como pueden ser la construcción del gran parking disuasorio y la intervención en el casco antiguo, que soterrará cableado y mejorará la conectividad.

EN PRIMERA PERSONA

Andrés Martínez se define como una persona muy sociable y admite que se siente «cómodo compartiendo y estando con quienes me rodean»: «No me cuesta hacer nuevos amigos y me complace conocer gente». Afirma que es «accesible» y que, quien le conoce, «sabe que siempre atiendo el teléfono a quien así me requiera». Durante su tiempo libre le encanta estar en familia y hacer deporte, es lo que le carga las pilas. «Trato de salir a correr todos los días, me ayuda a despejar la mente y reconectar conmigo, ordenando ideas y pudiendo respirar aire fresco».

De su faceta gastronómica destaca que le gusta «la cocina de cuchara, las recetas de siempre y creo que se me dan bastante bien». De ellas destaca la olleta peñiscolana, un plato que no falta en su casa si dispone de tiempo al inicio del fin de semana. Además, cocinar a la leña la paella del domingo es «casi sagrado»: «Juntar a la familia y amigos alrededor de una buena mesa me hace feliz», añade. Martínez se declara fan de las sobremesas y de conversar. «Quiero pensar que soy buen anfitrión, me gusta juntarnos en casa, aunque me cuesta dejar los asuntos políticos fuera de las conversaciones».

Por lo que respecta a la conciliación de su vida profesional con la familiar, Martínez asume que «no siempre es sencillo», pues las obligaciones de agenda condicionan su día a día. No obstante, «trato de preservar ese espacio de fin de semana para los míos, aunque desconectar la mente de las preocupaciones y cuestiones pendientes es prácticamente imposible, yo soy diputado y alcalde las 24 horas los 365 días al año».

Hablar de Peñíscola le eriza la piel y cuenta que a alguien que nunca ha escuchado hablar de la Ciudad en el Mar le diría que es el pueblo más bonito y acogedor del mundo. «Tiene un magnetismo especial, creo que quien viene a conocerla se lleva, allá donde vaya, un pedacito de ella y de lo que en ella ha vivido y compartido, en su corazón». Su alcalde asume que no puede ser imparcial con Peñíscola. «Es mi hogar, mi puerto seguro», la define.