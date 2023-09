El paso de la DANA evidencia el fracaso de las obras para evitar inundaciones en Nules

Desde que se completaron las obras en el entorno de la rotonda de la Puerta del Sol y el camí la Mar de Nules (hace apenas unos meses) para evitar las inundaciones que se vienen repitiendo en la zona desde hace años, se han registrado dos episodios de lluvias intensas que han provocado que todo este área se haya visto anegada de nuevo. La inversión realizada, superior a los 200.000 euros, no ha logrado el propósito que perseguían ni ha mitigado el problema, lo que ha provocado la desconfianza y el enfado vecinal.

El proyecto planteado como solución comenzaron a ejecutarlo en febrero de este año. Básicamente, consistió en dar salida al agua que se acumulaba desde la glorieta hasta el camí Mar con un rebaje del asfalto, la eliminación de la rotonda en el cruce con la avenida Valencia, la supresión de varios pasos de peatones elevados y de un parque infantil, así como la eliminación de isletas. De esta forma, según justificaron desde el Ayuntamiento, posibilitarían la evacuación natural de las lluvias hacia el paso subterráneo bajo la vía del tren. Nada de eso ha pasado, más bien al contrario.

Malestar vecinal

Vecinos de la calle del Mar denunciaban el sábado pasado que «nunca antes» se habían visto en esa tesitura, y tanto el 26 de agosto como el 2 de septiembre este vial sufrió la retención de los caudales derivados de la parte más alta del municipio y les entró agua en los bajos.

El alcalde, David García, ha convocado una reunión para esta misma semana con los técnicos que se han encargado de proponer y desarrollar el proyecto para «analizar qué ha pasado» y hasta que no estudien todos los aspectos vinculados con el problema no van «a entrar a valorarlo». Pese a todo, el munícipe es consciente de que la solución propuesta no es efectiva y que el malestar entre la ciudadanía es evidente. Cuando a los residentes del área afectada les explicaron los detalles de la obra prevista, no fueron pocos los que desconfiaron de su efectividad, aunque les pidieron paciencia a la espera de comprobar el resultado una vez finalizada su ejecución.

La evolución del problema ha sido el mismo en las dos jornadas de lluvias torrenciales de este verano. Pocos minutos después de empezar a llover de forma intensa aumenta el nivel del agua en la calle San Bartolomé, lo que acaba sobrepasando las aceras e inundando en tramos o en su totalidad las calles San Ramón, San Félix, Padre Tomás Lucas y San Isidro.

El agua se eleva con rapidez sobre las aceras y en diversos puntos entra en las casas. De hecho, es muy habitual ver cómo numerosas viviendas de este entorno cuentan desde hace años con tablas en los portales para minimizar el impacto. En cuanto deja de llover, el alcantarillado funciona, y en cuestión de 10 o 15 minutos bajan los niveles y desaparece la inundación. Según indican quienes residen en esta parte de la localidad, «el problema es otro y no se ha solucionado» con las obras, tras las que no han apreciado «ninguna mejora», aseguran.

Los residentes inciden en que estas inundaciones son cosa de este milenio y coinciden con la urbanización en su día de la antigua travesía de la N-340 y, posteriormente, de la rotonda de la Puerta del Sol. Insisten en que antes de la ejecución de ambos proyectos, no se habían visto ante esta recurrente situación y les preocupa lo que pueda pasar si un día las lluvias son todavía más persistentes.