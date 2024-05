Alcossebre ha acollit hui un simulacre d'incendi organitzat pel Consorci Provincial de Bombers, simulant una situació en la qual es veien compromeses tant habitatges com persones, a l'entorn de les urbanitzacions Montemar I, Las Haciendas, El Pinar i Marcolina, amb una superfície total de 40 hectàrees. Amb la finalitat de dotar del major realisme al simulacre, s'ha desplegat tot el dispositiu que seria necessari en un cas real, amb sis unitats amb els seus equips de maquinàries d'extinció, brigades forestals i unitats de coordinació. També s'ha muntat el Lloc de Comandament Avançat, amb presència del diputat provincial del Consorci de Bombers, David Vicente, i de l'Alcalde d'Alcalà-Alcossebre, Francisco Juan i s'ha actuat en coordinació amb Policia Local i Guàrdia Civil, creant el SECOPAL (Centre de Coordinació d'Operatiu Principal).

En el desenvolupament del simulacre, s'ha simulat l'evacuació de 300 veïns i veïnes de la zona i la seua concentració en l'edifici municipal Espai d’Oci d’Alcossebre, així com la resolució de l'atrapament d'un bomber. També s'ha simulat una roda de premsa atenent els mitjans de comunicació, per a oferir-los les dades sobre l'incendi.

"Estar previnguts en cas que es done una situació d'aquest tipus" Francisco Juan - Alcalde

L'alcalde Francisco Juan ha valorat que “el Consorci Provincial de Bombers haja triat Alcossebre per a realitzar un simulacre d'aquest tipus, que ens confirma la gran quantitat de mitjans i professionals amb els quals comptem i ens ajuda a estar previnguts en cas que es done una situació d'aquest tipus”. Juan recordava que “Alcalà-Alcossebre és un terme municipal amb gran quantitat d'urbanitzacions envoltades de massa forestal i, com ja recull el Pla Local d'Emergències i Pla de Prevenció de Risc d'Incendis Forestals, es realitzen contínues actuacions de desbrossament en les zones d'interfície urbana i s'informa els veïns i veïnes sobre com han d'actuar en cas de declarar-se un incendi”.