Onda viaja a la Edad Media con tres días de historia y tradición

Hay muchas formas de conocer una ciudad. En Onda, una de las más especiales llega cada verano, cuando el casco histórico y el Castillo de las 300 Torres se convierten en el escenario de Onda Medieval, una cita que une patrimonio, cultura y ocio para que vecinos y visitantes disfruten de una experiencia diferente.

Del 7 al 9 de agosto, las calles del centro histórico volverán a llenarse de mercaderes, caballeros, músicos, artesanos y personajes medievales en una programación pensada para todas las edades. El mercado medieval, instalado durante todo el fin de semana, será el hilo conductor de un recorrido en el que, a cada paso, habrá un espectáculo por descubrir.

Gran desfile inaugural

La inauguración es el viernes 7 de agosto a las 18.15 horas con una charla sobre la vestimenta de un caballero en el campamento del Castillo. Apenas unos minutos después, a las 18.30 horas, arrancará el gran desfile inaugural, que recorrerá las calles del mercado hasta la Plaza del Almudín, donde a las 19.00 horas tendrá lugar la primera exhibición de combate medieval.

Onda Medieval / Mediterráneo

Conforme avance la tarde se sucederán las actuaciones musicales, los cuentos de juglares, las representaciones de marionetas, las exhibiciones de batucada y los combates en la plaza, antes de que, a las 00.00 horas, el tradicional desfile de antorchas vuelva a iluminar el casco histórico.

Grandes espectáculos

El sábado 8 de agosto será el día de los grandes espectáculos. Desde las 18.15 horas, las caballerizas acogerán demostraciones sobre la preparación de animales, mientras el Castillo ofrecerá nuevas funciones de teatro de marionetas para el público familiar. La comitiva presidida por el Heraldo recorrerá de nuevo el mercado antes de que la Plaza del Almudín se convierta en escenario de danzas y combates medievales. El momento más esperado llegará a las 23.00 horas, con el gran torneo medieval de justas a caballo en el interior del Castillo. La noche volverá a terminar con el desfile de antorchas y un espectáculo de fuego.

Onda Medieval. / Mediterráneo

La programación concluirá el domingo 9 de agosto con nuevas actividades divulgativas, animación de calle, el último desfile de la corte real y una segunda edición del gran torneo medieval. El broche final llegará a las 23.00 horas, cuando la Plaza del Almudín acoja el cierre de Onda Medieval con música en directo y combates que despedirán tres días de historia y entretenimiento.