El científico Avel·lí Corma participará en el congreso Ignite

El científico castellonense Avel·lí Corma (Moncofa, 1951) será el encargado de clausurar el próximo 29 de septiembre Ignite, el Congreso Internacional de Innovación Cerámica organizado por la Cámara de Comercio de Castellón. Su participación pondrá el broche final a dos jornadas dedicadas a analizar los grandes cambios que marcarán el futuro de la cerámica mundial.

La presencia de Corma refuerza la dimensión científica de un encuentro concebido para conectar la investigación y el conocimiento con las necesidades reales de las empresas. Su intervención servirá como cierre de un programa que reunirá en Castelló a investigadores, fabricantes, proveedores, responsables industriales, arquitectos, diseñadores y profesionales procedentes de diferentes mercados internacionales.

El científico Avel·lí Corma. / Mediterráneo

Biografía

Natural de Moncofa, Avel·lí Corma es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y cofundador del Instituto de Tecnología Química, centro mixto de la Universitat Politècnica de València y el CSIC. Considerado uno de los científicos españoles de mayor proyección internacional, ha desarrollado una extensa trayectoria en el campo de la catálisis, los materiales y las zeolitas.

Sus investigaciones han permitido avanzar en el desarrollo de procesos químicos más eficientes y sostenibles, con aplicaciones en ámbitos como la reducción de emisiones contaminantes, el refino, la industria química, la producción de combustibles, la transformación de biomasa y la fabricación de productos de alto valor añadido.

Autor de más de 1.400 artículos científicos y de numerosas patentes, parte de sus descubrimientos se han aplicado industrialmente. Esta capacidad para trasladar los resultados de la investigación al tejido productivo representa uno de los principales valores que Ignite quiere promover: convertir el conocimiento científico en soluciones capaces de mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la capacidad de innovación de las empresas.

Reconocimiento internacional

A lo largo de su carrera, Corma ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos, el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, concedido en 2014 por sus aportaciones al desarrollo de materiales y procesos con aplicaciones en campos esenciales para la industria y la sociedad.

Ignite se celebrará los días 28 y 29 de septiembre en Castelló y abordará cinco grandes ejes: la descarbonización, la digitalización industrial, los materiales avanzados y su relación con el diseño, la sostenibilidad y la circularidad, y la geopolítica industrial.