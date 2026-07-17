Ignite internacionaliza la nueva era de la cerámica sostenible

La industria global de los materiales se encuentra en una encrucijada histórica. Los exigentes objetivos europeos de descarbonización, la urgencia por implantar economías circulares reales y la necesidad de una digitalización profunda han dejado de ser retos del futuro para convertirse en el presente. En este escenario de transformación, la provincia de Castellón da un paso al frente con el nacimiento de Ignite (Congreso Internacional de Innovación Cerámica), que celebrará su primera edición los días 28 y 29 de septiembre.

El verdadero valor diferencial de este foro, impulsado con determinación por la Cámara de Comercio de Castellón, no radica únicamente en su ambicioso programa, sino en su capacidad para tejer alianzas de escala internacional desde su primer año de vida. Su gran apuesta estratégica mira directamente a Portugal, cuyo potente clúster cerámico y científico se ha integrado por completo en el proyecto.

Convenio

La internacionalización de Ignite se sostiene sobre acuerdos de transferencia tecnológica firmados al más alto nivel. El pilar institucional de esta estrategia se ha consolidado mediante un convenio de colaboración con el prestigioso Centro Tecnológico de la Cerámica y el Vidrio de Portugal (CTCV). Este acuerdo facilita un canal directo para el intercambio de soluciones técnicas y metodologías de producción limpia entre ambos territorios.

A este robusto engranaje se suma una sólida vertiente académica y de investigación pura que consolida el puente científico ibérico. Los convenios suscritos de manera simultánea con la Universidad de Aveiro y la Sociedade Portuguesa de Cerâmica e Vidro (SPCV) cierran un círculo perfecto, garantizando que los últimos avances científicos lleguen sin intermediarios al tejido empresarial.

Más allá del ámbito académico y de los laboratorios, el acuerdo con el clúster portugués busca trasladar a las empresas soluciones de mercado reales, operativas y económicamente viables. El mejor ejemplo será la esperada intervención de la firma lusa Ecogres, una ambiciosa iniciativa industrial nacida en el seno del prestigioso grupo Grestel / Costa Nova Indústria.

Referente

Ecogres se ha convertido en un referente de la economía circular en Europa tras conseguir un hito sin precedentes en el sector. La firma portuguesa ha desarrollado colecciones de cerámica utilitaria fabricadas con hasta un 95% a 98% de materiales reciclados que provienen de la valorización de residuos industriales, demostrando que la sostenibilidad ambiental y la rentabilidad empresarial pueden ir de la mano.

Con la suma del talento, la industria y la ciencia de Portugal, Ignite no solo se estrena como un foro de debate sectorial de primer orden sino que nace con la vocación de convertirse en la plataforma de referencia donde se empezará a diseñar y a ejecutar la hoja de ruta industrial de la próxima década.