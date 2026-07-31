Ignite apuesta por el 'networking' para conectar a la cerámica

La Cámara de Comercio de Castellón organiza, los próximos 28 y 29 de septiembre, Ignite, el Congreso Internacional de Innovación Cerámica, un encuentro concebido para analizar los grandes retos de la industria y fortalecer las relaciones entre los diferentes agentes que integran la cadena de valor del sector.

El evento reunirá en Castellón a empresas fabricantes, proveedores, responsables industriales, investigadores, arquitectos, diseñadores, y profesionales procedentes de diferentes mercados internacionales.

Junto con su programa de ponencias, conferencias y mesas de debate, Ignite otorgará un papel prioritario al networking, con el objetivo de facilitar el contacto directo entre los asistentes, promover el intercambio de experiencias y favorecer la creación de alianzas empresariales, tecnológicas y comerciales.

Un espacio para conectar

Ignite contará con una zona de networking especialmente habilitada para la celebración de encuentros profesionales. Este espacio permitirá a los participantes mantener reuniones previamente programadas o establecer contactos durante las distintas actividades del congreso.

De este modo, el Congreso Internacional de Innovación Cerámica se configura como una plataforma internacional cuyo objetivo fundamental no es únicamente para compartir conocimiento, sino también para establecer relaciones duraderas, explorar nuevos proyectos y favorecer el desarrollo de oportunidades de negocio.

Misión inversa internacional

Asimismo, cabe señalar que dentro del Programa Pyme Global de las Cámaras de Comercio de España, la Cámara de Comercio de Castellón organiza, con el apoyo y la cofinanciación de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027 (POPE), y del Ivace+i Internacional, una misión inversa vinculada a la celebración del Congreso Internacional de Innovación Cerámica Ignite.

Esta acción permitirá acercar hasta Castellón a profesionales y empresas procedentes de mercados considerados estratégicos para la industria cerámica, reforzando el carácter internacional del congreso y favoreciendo la generación de contactos y oportunidades de colaboración.

Por una parte, la misión contará con la participación de diferentes arquitectos, fabricantes y prescriptores de Europa y Asia.

Referente cerámico

Durante dos jornadas, Ignite reunirá a los principales agentes implicados en la transformación de la industria cerámica y ofrecerá a los asistentes un espacio de conocimiento, cooperación y conexión internacional.

El congreso, organizado por la Cámara de Comercio de Castellón, está orientado a anticipar los cambios del mercado, promover la innovación y convertir el contacto entre empresas y profesionales en nuevas oportunidades de colaboración. En base a estas premisas, Ignite es conocimiento, innovación y networking al servicio del futuro de la industria cerámica.

Los interesados en obtener más información del congreso sectorial, así como de las inscripciones y el método de realización la encontrarán enla siguiente dirección web: ignitecongress.com.