La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, acaba de anunciar su dimisión como número dos del Consell después de acudir a la reunión de Compromís esta tarde en contra de lo previsto para una ejecutiva que ya no se ha celebrado. La coportavoz de la coalición ha convocado a los medios de comunicación después de acudir a la cita, aunque esta mañana su entorno había anunciado que prefería ausentarse para que los suyos debatieran con comodidad.

También han entrado cargos de Compromis como el alcalde de València, Joan Ribó, el presidente de las Corts, Enric Morera, o la sindica Papi Robles. También el ex conseller Vicent Marzà.

Oltra ha ampliado su renuncia alas Corts para no comprometer el cambio que de inicio en 2015. Asegura que no quiere dar la coartada a nadie en referencia a Puig para que eche a Compromís del Consell. La lideresa de la coalición asegura que lo hace para que no se revierta el proceso de cambio que se inició en 2015 porque no hay Botànic sin Compromís.

La hasta esta tarde vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra declarará el próximo 6 de julio como investigada, antes imputada, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por la gestión del caso de los abusos sexuales de su entonces marido a una menor tutelada por la Generalitat entre 2016 y 2017.

Tras conocerse la imputación, la vicepresidenta insistió en su inocencia y su intención de mantenerse como vicepresidenta del Consell. Sin embargo, el president de la Generalitat se ha mostrado incómodo desde el primer día con la situación, que afecta a las líneas rojas marcadas desde la izquierda en toda la lucha contra la corrupción del Partido Popular. Este lunes Puig se reafirmó la necesidad de abrir un periodo de reflexión que lleve a tomar decisiones.