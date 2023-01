Los socios del Botànic piden a Puig más reivindicación y menos discursos de autocomplacencia

Los socios de gobierno del Botànic --Compromís y Podem-- exigieron ayer de forma unánime al president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, mayor reivindicación y menos discursos de autocomplacencia radicalizando sus críticas ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. Así se pronunciaron tanto el vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca, como el portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, tras la entrevista a Puig publicada por el periódico Mediterráneo en su edición de este domingo.

Así, Illueca acusó al jefe del Consell de «caer en la autocomplacencia» y remarcó que no se ha «avanzado nada en el modelo productivo, que no puede basarse solo en grandes proyectos como la gigafactoría». De forma similar se pronunció el nacionalista Garcia, que pidió un tono más reivindicativo al president de la Generalitat sobre las ayudas a la cerámica. Además, criticó que Ximo Puig no abordara el tema sanitario porque «siguen faltando habitaciones de uso individual y personal» en este sector para dar servicio.

Apoyo a Puig

El que, sin embargo, sí que cerró filas en torno a Ximo Puig fue el secretario general provincial del PSPV, Samuel Falomir, que valoró de forma positiva el compromiso del dirigente autonómico con el sector cerámico. «El propio presidente es el que está proponiendo medidas y contribuyendo a crear puentes entre el Gobierno de España y la patronal», afirmó Falomir, quien también declaró que «el president tiene clara la hoja de ruta de Castellón y hay retos que solamente el PSPV puede abordar, como es, por ejemplo, la integración del Hospital Provincial en el sistema de salud».

¿Qué dice la oposición?

En cuanto a los partidos de la oposición --PP, Ciudadanos y Vox--, estos coincidieron en criticar el sistema sanitario y la falta de soluciones reales de Ximo Puig.

Tanto el presidente del PPCV y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, como la presidenta provincial de Castellón, Marta Barrachina, destacaron el colapso que sufre la sanidad, servicios sociales o las políticas de vivienda. «Las ayudas a la cerámica son insuficientes porque todavía no están y van a llegar tarde», dijo la castellonense. Además, sostuvo que el sistema sanitario valenciano está «al borde del colapso» tras criticar «la sucesión de anuncios que no se materializan». «El Botànic no ha estado, ni estará, a la altura de los castellonenses», reseñó.

Por su parte, la portavoz y diputada de Ciudadanos, Cristina Fernández, reprochó la ausencia de soluciones para los problemas de Castellón. «No podemos perder tiempo en especulaciones y en ayudas que al final dependen del gobierno central», asumió Fernández. «Ximo Puig tiene que ser valiente e ir a Madrid a defender los problemas de Castellón como es el que tiene el sector azulejero, tan importante en la provincia», añadió la diputada naranja. Ciudadanos también echa en falta «ambición para abordarlos de forma urgente y duradera en beneficio de los castellonenses».

Finalmente, la portavoz y diputada provincial de Vox por Castellón, Llanos Massó, afirmó que «mientras los alimentos han subido un 50%, bajar unos céntimos en la cesta de la compra es una burla para la ciudadanía».