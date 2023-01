El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, asegura que a los empresarios “preocupa el clima de crispación política en España porque eso no beneficia a la economía”. En sus opinión, “debe rebajarse el tono, cumplir la realidad vigente, la Constitución y trabajar por la sociedad”.

El naviero, invitado por Nueva Economía Fórum, ha pronunciado esta mañana una conferencia sobre la situación económica. En su presentación, el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha aprovechado su turno de palabra para asegurar que “Boluda es un empresario con mucha ética. Tiene una virtud, ser proveedor de Mercadona; pero un defecto, ser del Real Madrid”, ironizó el presidente de la compañía de distribución comercial.

Respecto a la rebaja fiscal del Gobierno y de las administraciones autonómicas, Boluda lamentó que vivir en Valencia “cuesta siete puntos más de impuestos que en Madrid. La rebaja de tributos -apuntó- hay que hacerla con cabeza para que la gente pueda invertir”.

Crecimiento económico

“Soy optimista por naturaleza. El crecimiento se ha ralentizado pero menos de lo anunciado. La Comunitat Valenciana, si consigue contener el gasto público, tiene un magnífico futuro. Se crea empleo por encima de la media de España”, apuntó Boluda.

Dirigentes empresariales como el máximo responsable de la CEV, Salvador Navarro; el presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez; el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar; el de la Diputación de Alicante y líder del PP, Carlos Mazón. También el candidato de Vox a la Generalitat, Carlos Flores Juderías, entre otros.

Corredor Mediterráneo

También hubo tiempo para hablar del corredor mediterráneo. “Nos han tomado el pelo muchas veces, tanto unos gobiernos como otros. En 2016 arrancó el movimiento #QuieroCorredor. Avanzar, avanza, pero más lento de lo esperado”, agregó.

Críticas de Belarra a Roig

Respecto a las críticas de la ministra de Derechos Sociales de Unidas Podemos Ione Belarra a Juan Roig y el sector de la distribución en general por el alza de los precios de los alimentos -los calificó de "capitalistas despiadados" que "se estén haciendo de oro" por la crisis derivada de la guerra de Ucrania., Boluda respondió que “me parece mal, porque o somos capitalista o no somos empresarios. No hay monopolio de nada. Si no compras en un supermercado compras en otro”, apuntó Boluda. “La ministra Ione Belarra debe serenarse un poco”, concluyó.

El naviero se mostró crítico con las políticas del alcalde de València, Joan Ribó, al afirmar que “no ayuda mucho el alcalde a que vengan inversiones importantes. Hay que agradecer al alcalde de Sagunt [por la inversión de Volkswagen en la gigafactoría]. Aquí ya veremos. Ahí está la tasa turística, que rechaza todo el mundo"

Respecto a la situación del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, afirmó que "no sé lo que va a pasar con los juicios del PP. Tuvo una faceta de corrupción producto de excesivos años de poder y con personas que no tenían decencia. También pasó en el PSOE en otros territorios".

Por último, se pronunció sobre la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien aboga por un pacto para que gobierne en los ayuntamientos la lista más votada: "No me gusta estar en manos de partidos pequeñitos que montan broncas. Me gusta sistema a dos vueltas y el que más votos saca, a gobernar. Espero que no se necesite ningún partido pequeñito para gobernar. Me da igual quién gobierne"