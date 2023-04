El inicio de Sumar desata las hostilidades de Podem contra Compromís

Se dice que la primavera la sangre altera y si esta estación coincide con año electoral; las emociones se disparan. Sobre todo en la actualidad política que está, cada vez más cerca de la cita con las urnas de las elecciones municipales y autonómicas programadas y ya convocadas para el 28 de mayo. Un ambiente ya de por sí de nerviosismo que si se aliña con conflicto político a nivel nacional, es la receta perfecta para empezar la campaña y marcar perfil.

En este sentido, Podem ha iniciado su campaña electoral culpando a Compromís de bloquear el pacto de Podemos con Sumar, el proyecto electoral de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz que se presentó este domingo en Madrid con presencia de Compromís y Esquerra Unida y otros partidos de otras comunidades. Una convocatoria de la que se ausentó la dirección nacional del partido morado (y también la territorial valenciana) por no llegar a un consenso sobre las primarias abiertas que pide Podemos para integrarse en el proyecto de Díaz. Un acuerdo que no ha llegado todavía y no ha estado exento de tensión, sobre todo en clave valenciana.

Precisamente aquí, en la Comunitat Valenciana, Illueca todavía no ha sellado una confluencia con Esquerra Unida (EUPV) para las autonómicas a pocos días de expirar el plazo para presentar coaliciones y con Compromís, potencial competidor de EU y Podem, arrimándose a Díaz y abriendo la puerta a EU para integrarse en sus listas en las grandes ciudades valencianas. Con todo, tanto el del Podem como Rosa Pérez Garijo de EU aseguraron ayer que creen que sí habrá acuerdo para ir juntos a las elecciones autonómicas. Por otra parte, los morados descartaron que la presencia de su socio y "fuerza hermana" como lo llamó ayer Illueca, en el acto de Sumar pueda dificultar una confluencia autonómica.

Bloqueo de Compromís

Para Podem, según dijo ayer Héctor Illueca, si Podemos todavía no se ha integrado en este frente común de izquierdas que se llama Sumar es porque Compromís lo ha bloqueado. El vicepresidente segundo del Consell aprovechó la presentación del balance de legislatura de su conselleria, la de Vivienda, para lanzar un dardo a la coalición valencianista por no haber querido hacer posible un 'Sumar' a la valenciana para el 28M -una crítica que también salió de la boca de Rosa Pérez Garijo, líder de EUPV que también lamentó que si no hay una candidatura unitaria en la izquierda valenciana es por los de guiño y la sonrisa- y acusarles de impedir que los morados entren en el proyecto de Yolanda Díaz. Una coyuntura que fue una oportunidad para volver a marcar perfil y distanciarse de Compromís, un partido cercano ideológicamente y con el que compiten por el mismo espacio.

Los morados defienden que quieren una alianza con Sumar pero necesitan una metodología que favorezca la unidad de la izquierda: las primarias abiertas. "El problema no está en Podemos" insistía ayer Illueca, que aprovechó para afirmar que dentro de Sumar existen, a su juicio, dos posiciones: las que apuestan por las alianzas y las que, "como Compromís", no quieren que Podemos se 'sume' al proyecto.

"Compromís está bloqueando no solo el acuerdo en la Comunitat Valenciana, sino también en el ámbito estatal”, criticó el candidato de Podem a la presidencia de la Generalitat. Un nuevo reproche que también aprovechó para situarse como la opción "más a la izquierda", afirmando que desde la salida de Mónica Oltra de Compromís la coalición está "hegemonizada por las fuerzas más conservadoras" y que si los valencianistas no quieren que Podemos entre en Sumar es porque "perderían los apoyos mediáticos y las complicidades con el PSOE que hoy tienen".