Que los pacientes puedan tener cita con su médico de Familia "en un máximo de 72 horas" y acabar con los problemas de acceso al primer nivel asistencial que se han intensificado en la sanidad valenciana sobre todo tras la pandemia. Este es el objetivo que se ha puesto la nueva directora general de Atención Primaria, la pediatra Eva Suárez y que esta mañana ha verbalizado durante un acto del Foro de Médicos de Atención Primaria de la C. Valenciana (Fomap-CV).

"Me comprometo a intentar conseguirlo, pero sin fecha", ha dicho Suárez recordando que uno de los principales problemas a los que se enfrentan para hacerlo posible es la falta de médicos de Familia. "No tenemos profesionales", ha dicho hasta tal punto de que en estos momentos hay 350 plazas fijas creadas de médicos de Primaria "que están sin cubrir y estamos recurriendo a los extracomunitarios y aun así no se cubren esas plazas". Para sortear el problema, Suárez ha puesto sobre la mesa "medidas imaginativas" para conseguir al menos aliviar la demanda que los profesionales tienen en los centros de salud.

No se harán informes y justificantes

La primera será "desburocratizar" la consulta de los galenos, algo que ya se perseguía en legislaturas anteriores. Esto pasar por "quitar todo lo que no aporta valor, informes o justificantes médicos" escolares, por ejemplo, para lo que ya se ha empezado a hablar con las consellerias de Educación y Bienestar Social. "Los médicos no tienen por qué solucionar problemas que no son médicos", ha dicho Suárez.

Otra de las medidas pasará por una "gestión compartida de la demanda", esto es que los pacientes cuando lleguen a su centro de salud puedan ser atendidos por un médico o cualquier otro profesional (administrativo o enfermería) si su consulta puede ser resuelta por ellos ayudados por un algoritmo de triaje que se va a implantar en los mostradores. "No todos los pacientes que lleguen sin cita a un centro de salud tiene por qué verlo un médico, si es un informe puede ser un administrativo o le darán cita para otro día", ha explicado Suárez.

"Es imposible llegar sin cita y que te vea un médico en dos minutos"

"Lo que no puede pensar el ciudadano es que puede llegar al centro de salud y en dos minutos que lo vea un médico, eso es imposible. La demanda es infinita y los recursos limitados", ha aseverado Suárez.

Con pocos profesionales y una elevada demanda, la actual conselleria de Marciano Gómez apostará también por "educar" a los ciudadanos sobre "dónde y cuándo ir si tienen un problema médico y hacer un uso adecuado de los recursos sanitarios que son limitados". Esto se hará con campañas informativas y de autocuidados. "¿Me duele la cabeza? A lo mejor no me voy al centro de salud de urgencias, sin cita, el paciente tendrá que saber que tomándose un paracetamol o un ibuprofeno se le puede pasar y coger una cita", ha detallado la directora general. La primera campaña informativa se centrará en el buen uso de la aplicación APP GVA Salut.

Contratos de tres años para los MIR

De forma paralela y para atraer a más profesionales, la conselleria se plantea intentar fidelizar a los residentes MIR de Atención Primaria que terminan este año con contratos de "al menos tres años" y con incluso ventajas fiscales y de otro tipo para favorecer que ocupen plazas en zonas de difícil cobertura como Vinaròs, sur de Alicante o interior de Valencia. "Y también mejorar las condiciones actuales, algo que ya reclamaba yo en la anterior legislatura".

El tope a las agendas, en vías de anularse

Lo que ha dejado en suspenso la nueva directora general son otro tipo de acuerdos que se tomaron por el anterior gobierno autonómico, como las 35 horas pero también el tope a las agendas de los médicos de Primaria. "No habrá un tope porque un día tienes a 60 pacientes pero la media baja", ha asegurado Suárez que confía en que el resto de medidas de control de demanda funcionen.

Esos acuerdos, tomados por la cartera de Miguel Mínguez con la mayoría de sindicatos en mesa sectorial están, de hecho, "en revisión" y "pendientes de un Informe de Abogacía para anularlos y hacer uno nuevo", ha expuesto Suárez que ha asegurado que esos acuerdos supusieron una "sorpresa" a su llegada a la recién creada dirección general. "El pacto del 8 de marzo fue una sorpresa porque estaba totalmente paralizado, no estaba reflejado en un decreto ni en ningún documento legal. Era un acuerdo de intenciones con fines electoralistas", ha dicho.

Para hacerlo posible, Suárez ha anunciado que la Atención Primaria tendrá más presupuesto el año que viene: un total de 700 millones de euros, el 30 % del dinero destinado a Asistencia Sanitaria.