El segundo teniente de alcalde de València y máximo responsable de Vox en el Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, ha señalado que ser nazi "no es un delito", ya que, según ha explicado, "el pensamiento no delinque". "Ser nazi no es un delito, no lo sería nunca, pero se debe dejar el derecho a la libertad ideológica", ha indicado Badenas en una entrevista este jueves en PlazaRadio.

La reflexión de Badenas ha sido al señalar que la policía podría no seguir "cualquier orden del ministro Marlaska" en relación con las protestas en Ferraz de esta semana ante las que acabaron cargando contra algunos manifestantes que lucían simbología nazi. Así, ha indicado que la policía debe "simplemente separar a las personas que tienen una actitud violenta", pero no a quienes "solo tienen símbolos que no atentan contra nadie". En este sentido, ha reprobado "cualquier actitud de carácter violenta", pero ha tratado de diferenciar quienes portan simbología nazi de quienes se comportan de manera violenta. "Es como si usted (en referencia al periodista que le entrevista) quiere llevar una camiseta rosa o yo la quiero llevar de color amarillo, por qué no puedo llevar una camiseta de color amarillo, otra cosa es cual es mi actitud", ha explicado. Peineta de Albiach a Vox tras asegurar Garriga que defenderá "el legado de sus abuelos" contra la amnistía Ha sido en ese punto cuando Badenas ha indicado que "ser nazi no es un delito", que él no lo sería "nunca", pero que se debe "dejar el derecho a la libertad ideológica sea lo que sea". "Otra cosa es comportarse como un violento, un racista o un xenófobo", ha indicado al tiempo que ha remarcado que lo que se castiga "no es el pensamiento, el pensamiento no delinque". "Si esa persona se comporta como una persona violenta hay que retirarla" porque, ha sentenciado, "el derecho a la manifestación no admite violencia". Badenas, que el miércoles acudió a la sede del PSPV en València a las concentraciones convocadas para protestar contra la amnistía, ha defendido que estas manifestaciones son "a favor de la Constitución española" y ha reprobado "cualquier actitud de carácter violenta" que haya en esta. "Estoy a favor de que los ciudadanos se puedan manifestar en la calle, cualquiera que sea la razón, siempre que entre en el ordenamiento jurídico y constitucional", ha señalado.