Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez son dos de los rostros más conocidos de la escena rock nacional gracias a M Clan, ese proyecto conjunto con el que han logrado encandilar a varias generaciones a través de canciones ya míticas como Carolina, Llamando a la tierra, Miedo, Maggie despierta, Sopa fría...

El 1 de agosto actuarán en el nuevo ciclo musical que presentó la Concejalía de Cultura de Castelló para este verano, Concerts al Pinar, donde comparten cartel con Dorian, Green Valley y Cuchillas, así como con grupos castellonenses como Bandits, Nadia Sheikh, The Black Beat y Youthical Vybz, además de los valencianos La Fúmiga y Maluks.

Esta nueva cita, que se desarrollará en el parque del Pinar del 29 de julio a ese primer día del mes de agosto, nace con el objetivo de dinamizar la ciudad con la cultura, apoyando a los promotores de Castelló y en un entorno único como es el parque situado en el distrito marítimo de la ciudad. En total, cuatro días de pop, rock y reggae en el sentido más amplio, con unas actuaciones diseñadas para garantizar todas las medidas de prevención por el covid-19 y que pone el foco en el público eminentemente joven y alternativo.

Hablamos con M Clan sobre su presencia en Castelló y sobre su retorno a los escenarios tras el obligado parón que se llevó a cabo el pasado 2020 a raíz del covid-19.

El próximo 1 de agosto estaréis presentes en una nueva cita musical aquí en Castelló, el ciclo Concerts al Pinar. Interesa saber cuáles son las sensaciones del grupo tras retomar la gira de conciertos. ¿En qué momento se encuentra M Clan?

Estamos a mitad de la gira, que lo cierto es que está yendo muy bien y que es una continuación de la del año anterior, la gira acústica, porque no se puede hacer de otra forma. La gente sí que notamos que tiene muchas ganas de conciertos porque en casi todas nuestras actuaciones las entradas se agotan. Diríamos que el público está deseoso de poder disfrutar, y nosotros, encantados. Ahí seguimos, con muchas ganas.

En este retorno, ansiado y necesario, a los escenarios, imagino que habéis notado en vuestras propias carnes cuán importante es la música para muchas personas.

La música es motor ya de por sí, tanto en confinamiento como en una situación normal. Es algo especial y nos ayuda en nuestros momentos de alegría y de tristeza, de optimismo… Creemos que es algo muy sanador. Y ahí estamos nosotros, intentando seguir con ello.

¿Cómo ha sido para vosotros ese reencuentro con el público, ese vivir con intensidad un directo puro y duro?

Hemos encontrado a gente muy participativa en cada actuación, y muy respetuosa con las medidas sanitarias. Están todos muy concienciados de la situación y con ganas de ayudar al gremio de músicos que tan mal lo hemos pasado con la pandemia.

Esta no es la primera vez que pisáis tierras castellonenses. Podría decirse que ya sois caras conocidas, ¿no?

Lo cierto es que nos cuadraron las fechas dentro de nuestra agenda de conciertos y no lo pensamos. Y como dices, no es la primera vez. Date cuenta que nosotros llevamos ya 28 años de carrera y hemos tocado en todos lados más de una vez. En Castellón hemos actuado en Benicàssim, Orpesa y en la propia capital varias veces y en varios escenarios.

«Una de las claves de nuestro éxito es, quizá, nuestro directo, que es muy potente»

Habéis mencionado ahora esos casi 30 años de trayectoria y seguís estando ahí, siendo un referente del rock nacional. No sé si existe una fórmula mágica para ello. ¿Cómo lo hacéis para mantener el pulso?

Siempre hemos sido muy respetados, pero es cierto que cada vez viene más gente a los conciertos. Estamos en un punto casi privilegiado podríamos decir, tenemos un repertorio de canciones muy conocidas, un público muy variado, gente de varias generaciones… Somos un poco rara avis. Tampoco es que haya mucho rock que funcione de este modo para el gran público, ¿no? A nosotros siempre se nos ha dado bien eso. Además tenemos un directo muy potente, que creemos es parte de la clave. Trabajar con honestidad, hacer discos de verdad, sin inventarte fórmulas de éxito, y luego tener ese buen directo.

¿Tenéis previsto volver al estudio y grabar un nuevo álbum?

De momento, no. Estamos metidos en esta gira por ahora y nosotros hacemos las cosas muy tranquilamente. Intentamos no cansar a la gente, queremos que cada paso que demos sea muy convencido y hasta que no hayan cosas muy buenas por hacer no las hacemos. No tenemos prisa para nada.

Quizá esa sea también unas de las lecciones que hemos aprendido de esta pandemia del coronavirus, el intentar ralentizar el ritmo frenético que llevamos y así valorar las cosas que tenemos.

Nosotros tenemos una carrera muy sólida, muy hecha, y hay que dosificarla bien para no cansar al público para que cada vez que acudan a uno de nuestros conciertos, que paguen su entrada, disfruten de ese repertorio, de ese show. Intentamos ser respetuosos con el público en este sentido.