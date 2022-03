La Magdalena es siempre sinónimo de fiesta, de disfrutar con la familia y amigos, de vivir experiencias únicas. Y si es con música, mucho mejor. Es por ello que cada año, a excepción de los últimos dos debido a la pandemia del coronavirus, el Ayuntamiento de Castelló organiza conciertos de gran envergadura para la alegría de los castellonenses.

Este 2022, y de la mano del Patronat de Festes, en colaboración con Mediterráneo y BeMusic, habrá dos grandes citas. La primera, el 24 de marzo con las actuaciones de Dorian y El Columpio Asesino. La segunda, y la que supondrá el colofón musical de los festejos fundacionales de la capital de la Plana, será la que protagonice el día 26, a las 23.00 horas, en el recinto de ferias y mercados, uno de los últimos fenómenos de la escena musical actual: Omar Montes.

Mediático

Polémico para muchos, el madrileño ha logrado convertirse en poco tiempo en una de las caras más visibles de los medios, ya sea por su participación en ciertos programas televisivos o por su vida privada.

Hace poco confesaba en televisión que lo suyo «no es cantar a pelo, nunca lo he hecho sin autotune», un procesador de audio que ha ido ganando peso en la carrera de muchos intérpretes, por más que algunos consideren que «es una trampa para cantar bien». A Montes ese tipo de cuestiones no parece quitarle el sueño, ya que con su particular estilo y carácter ha logrado ser uno de los artistas más escuchados en plataformas como Spotify –con cerca de 5 millones de reproducciones mensuales–, gracias a éxitos como Alocao, Solo o La rubia (Remix 2), temas con los que ha conseguido varias certificaciones en discos de platino y oro desde que iniciara su andadura profesional en 2015.

2021, año clave

El pasado 2021 fue uno de los grandes atractivos del festival Mar de Sons de Benicàssim, donde actuó con Ana Mena. Junto a ella y Maffio publicó el single Solo que se convirtió en número 1 en tendencias de Youtube en poco tiempo y que llegó a la séptima posición en el top canciones de España. Asimismo, en mayo de ese mismo año lanzó el sencillo Pa ti junto con la artista italiana Baby K., convirtiéndose también en uno de los grandes éxitos en las listas italianas, y en julio colaboró junto a Camela en el sencillo Vete​ y con Fabbio y Lennis Rodríguez en el remix Diablita. Ese mismo mes, Amazon anunció el desarrollo de una serie documental sobre él titulada El Principito es Omar Montes que se emitió a finales del mismo año, compuesta de cuatro episodios que tratan de momentos clave para el artista, recordando sus inicios y su posterior ascenso a la fama y la gestión de esta, además de enfrentare a sus «fantasmas» para encontrar la inspiración de cara a su próximo álbum.

Ángel o diablo, Omar Montes siempre causa revuelo, ya sea en la prensa rosa, en sus intervenciones televisivas o, y sobre todo, sobre el escenario. Su fusión pop con los ritmos urbano latino, el reguetón y el trap le han catapultado a la cima y esta Magdalena lo dará todo.