Matthieu Saglio regresa a la provincia de Castellón para inaugurar este viernes, 1 de julio, la 19ª edición del Festival Internacional de Jazz de Peñíscola. El certamen, que promueve el Institut Valencià de Cultura (IVC) ofrece este año un total de cuatro conciertos, con el gran atractivo de la presencia de la cantante norteamericana Melody Gardot. Sin embargo, antes de que la gran solista se suba al escenario, la fusión de Saglio será la gran protagonista.

¿Cómo fue tu acercamiento al jazz? ¿Y qué entiendes por música jazz? Lo pregunto porque es un género híbrido, que se enriquece de otros ritmos, que busca la fusión, y porque el violonchelo no es un instrumento que habitualmente uno identifique con el jazz.

Yo estudié la carrera de violonchelo clásico, en el conservatorio, en Francia, desde los 8 años. Cuando acabé, enseguida me interesó acercarme a otras músicas. Empecé a interesarme por el jazz y la libertad que da la improvisación. También a raíz de los encuentros con otros músicos, descubrí el flamenco (de ahí la importancia de Jerez Texas, el grupo de flamenco jazz que fundamos con Ricardo Esteve y Jesús Gimeno y con el que tuvimos una maravillosa aventura de 20 años, 5 discos, viajes por 25 países), la música árabe (con el violinista Fathi ben Yakoub o el trío NES), la música africana (con Diouke), etc.

Creo que la pureza nunca ha existido en ningún género musical y en el caso del jazz claramente creo que se enriquece con las fusiones con otras músicas. Es lo que a mí me apasiona.

Eres ya un «viejo conocido» en la provincia de Castellón. De todos modos, inaugurar un festival como el Festival Internacional de Jazz de Peñíscola son palabras mayores, ¿no crees? ¿Cómo afrontas esa actuación?

Me hace mucha ilusión formar parte de esta programación, en este festival de reconocido prestigio. Además, será la primera vez que toquemos en Peñíscola con mi cuarteto.

Nosotros disfrutamos mucho tocando juntos y nos entregamos con sinceridad. Esto siempre lo percibe la gente, así que espero que pase igual en Peñíscola.

¿Qué propuesta presentarás en este concierto, una simbiosis de tus dos últimos trabajos, o el repertorio responde a otras inquietudes?

Sí, presentaremos un repertorio basado en el disco El camino de los vientos y en el disco Live in San Javier 2021 que grabamos el verano pasado en el Festival de jazz de San Javier.

¿Cuál crees que es la situación de la música jazz, más concretamente del jazz en directo, tras la pandemia? ¿Ha perdido relevancia o sigue manteniendo a su público fiel?

Yo creo que sigue habiendo un público fiel y con muchas ganas de ver música en directo, con todos los estilos de música. Durante la pandemia, la gente se dio cuenta de cuánto echaba de menos esta energía, esta magia de los directos… Nunca será igual verlo en una pantalla.

Y nosotros, los músicos, también hemos echado mucho de menos la energía que nos da el público. Esta vibración tan especial que nos alimenta.

Todos hemos hecho conciertos on line durante la pandemia y creo que todos hemos podido medir cómo nos vaciábamos porque no teníamos esta energía del público.

¿Cómo viviste tú ese proceso de confinamiento y posterior vuelta a los escenarios, teniendo en cuenta esa grabación en el festival de San Javier?

Han sido dos años muy duros profesionalmente con la ausencia de conciertos y por consiguiente de ingresos. Además de la inseguridad constante a la hora de si los viajes se iban a cancelar o no, de si alguien iba a dar positivo, de si el concierto finalmente se iba a mantener o no. Hemos aprendido a tomarnos las cosas con filosofía.

A la vez han sido dos años maravillosos a nivel familiar; he tenido mucho tiempo para estar en casa.

Y también he aprovechado para hacer muchas cosas que de normal no tenía tiempo de hacer, he practicado mucho el cello y he compuesto también bastante.

Estás inmerso en una nueva gira. ¿Qué importancia le concedes a las mismas? ¿Dirías que, a pesar del cansancio acumulado por los kilómetros y fechas, son parte elemental en la vida de un músico?

Para mí los conciertos son fundamentales. Soy un músico de directo, es la razón de ser de mi oficio de músico (a pesar de otras múltiples facetas que me gustan cómo la composición, las grabaciones, la organización de las giras, etc.). Ahora, parece que vuelven los viajes, los encuentros, los kilómetros… y estoy encantado de acumular cansancio!

¿Has vuelto al estudio de grabación? ¿Habrá un nuevo proyecto discográfico en breve? ¿Qué puedes contarnos si es así?

Tengo en marcha el próximo disco que saldrá en la primavera 2023. Hemos empezado a ensayar y grabar las guías con el cuarteto y se están confirmando los invitados (serán cantantes del mundo que admiro mucho; otra vez intentando que se hagan realidad mis sueños).

Para finalizar, ¿un deseo todavía por cumplir en tu carrera profesional?

Seguir avanzando y colaborando con gente maravillosa. Estoy tan feliz con mis compañeros del cuarteto que espero que esta aventura nos lleve muy lejos, con muchos festivales, viajes y colaboraciones.