Vanesa Martín aterriza hoy en el SOM Festival Castelló para deleite de sus fans. Lo hará con un repertorio extraído de su último álbum Siete veces sí, pero también recorrerá en su presentación sus mayores éxitos que han marcado su trayectoria y discografía desde 2006, cuando emprendió como solista con Agua.

Siete veces sí fue trabajado durante la pandemia, grabado a piano y guitarra, en sesiones mediadas por recursos tecnológicos, como el Zoom o FaceTime. Un disco inesperado, surgido de en la intimidad a causa de los confinamientos forzosos de 2020. En su lanzamiento fue número 1 en España. «En un momento tan convulso y dramático, este disco me ha permitido respirar aire nuevo», decía su autora.

Las letras de las canciones

Precisamente sobre Cojo aire y vuelo, la artista explica: «Más de uno ve esa liberación en esta frase». Señala que la canción «es una necesidad de libertad, de expansión, de llenar tus pulmones de ese aire que te dan las ganas de hacer cosas». La letra «es una reflexión de todos los momentos que he vivido en mi carrera a nivel personal y profesional».

Reflexiona «sobre las paciencias, las vivencias, el tiempo, todo lo aprendido, lo que queda por hacer aún y la necesidad de seguir haciendo y no conformarme con aquello que no me llena al 100%». «Pretendíamos reflejar esa expansión, esa necesidad de vida, de agarrarte a lo que de verdad te hace feliz, de luchar por tus sueños y dejar que tu cuerpo no tenga ningún obstáculo, freno, ni barrera», concluye.

Nuevo disco

Sobre La Huella, indica que «es una de las canciones que se está alzando como una de las más importantes del disco», porque tiene un clima muy especial, con la guitarra. «Es una historia que podemos hacer nuestra independientemente de lo que hayamos vivido a nivel personal, me atrevo a decir que me va a acompañar de por vida e invita a cuestionarte».

«Es un disco de contrastes. Por una parte te suelta la coleta y por otra una reflexión continua», reflexiona. Por ejemplo en Salto mortal se inspiró en la historia del tenista cordobés en silla de ruedas Cisco García y su mujer, Raquel Rostro.

La artista se encuentra de gira por España, pero, tras el verano, marchará a Sudamérica donde rodará por países como Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, México y anuncia nuevo disco para noviembre 2022.

Artista de éxito, sus últimos cuatro discos, Crónica de un baile, Munay, Todas las mujeres que habitan en mí y Siete veces sí han entrado directamente al primer lugar en ventas en su debut en el mercado, lo que anticipa la buena acogida que tendrá su concierto en el Grau.