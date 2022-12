Les cançons d’autor cobren rellevància a Vilafamés durant aquest mes de desembre amb la nova proposta que dinamitzarà l’agenda cultural de la localitat. Capvespres Musicals d’Autor’a, que així és com es titula aquesta iniciativa, és una aposta per la música en valencià que comença demà dissabte, a les 20.00 hores, amb el concert en directe de Joan Villalonga, cantant i músic de Castelló.

El lloc triat per a acollir el projecte musical és l’espai Quatre Cantons, un dels edificis més representatius del barri antic de Vilafamés. Així, amb aquesta mena d’esdeveniments culturals s’aconsegueix dinamitzar l’edifici, reformat recentment per a acollir esdeveniments culturals d’aquest calibre i que compta amb sales àmplies per a concerts, exposicions o altres jornades culturals amb una alta capacitat d’aforament.

Participants

Villalonga serà el primer artista a visitar Vilafamés i a exposar la seua discografia davant ulls i oïdes de visitants i veïns en aquesta nova cita cultural. El cicle està compost per dos cantautors i un grup, tots de la província de Castelló. El dissabte 10 serà el torn de Xiomara, guitarrista, compositora, filòloga i cantant natural de Santa Magdalena de Polpís, qui va estrenar l’any passat el seu disc Flor de Xicoia en el qual es mesclen registres sud-americans mantenint les arrels valencianes pròpies de l’artista.

L’últim concert del cicle estarà protagonitzat pel grup Nereu i les Bèsties Marines, encapçalat pel cantautor Tomàs Pallarés, resident a Vilafamés. Amb tonalitats mediterrànies i un estil modern, el grup va llançar el seu primer disc La Remor de les Onades al desembre de 2020. Aquest concert tancarà la primera edició d’un festival musical que fusiona la cançó d’autor amb la difusió de la música en llengua valenciana i dels i les artistes provincials.