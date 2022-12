En nou anys s’ha consolidat dins de l’agenda cultural del Paranimf de la Universitat Jaume I i de la ciutat de Castelló el tradicional concert de Nadal que protagonitza la Big Band UJI. Aquest dimarts, 20 de desembre, a les 20.00 hores, torna a celebrar-se aquest esdeveniment que enguany tindrà un caràcter especial, ja que la banda universitària actuarà juntament amb el cantant i compositor Serafín Zubiri, que en l’actualitat té diversos espectacles en marxa, com és Recordando a Nino Bravo, que ja ha recorregut més de 100 localitats d’Espanya i en el qual interpreta els èxits del cantant valencià.

El concert constarà de dos parts. En la primera, la Big Band UJI interpretarà peces de Duke Ellington i estrenarà dos temes propis compostos per músics de la banda. La segona part ja comptarà amb la presència de Serafin Zubiri i suposarà la presentació d’una nova proposta musical que l’artista navarrés vol posar en marxa, un espectacle en el qual interpretarà cançons de Frank Sinatra.

Col·laboracions

Aquesta no és la primera vegada que la Big Band realitza el Concert de Nadal amb la col·laboració conjunta d’altres artistes. De fet, Christine Fawson, Laura Simó, Carmen París, Dómisol Sisters o Andrea Motis són algunes de les figures que han participat en diferents anys i són també l’exemple de l’aposta de la banda universitària per les propostes musicals col·laboratives. Les entrades per al concert tenen un cost de 3 euros i la recaptació anirà destinada a fins solidaris. El concert compta amb el patrocini de l’Aula Dávalos Fletcher de la Cultura.

La Big Band de l’UJI ha complit enguany 17 anys i està dirigida per Víctor Colomer i David Pastor. S’ha convertit en un referent de l’Espai de Jazz del Servei d’Activitats Socioculturals, per on ha pa-ssat un gran nombre d’estudiants de la Universitat, del conservatori i professionals del jazz i, des de fa nou anys, presenten el seu treball per Nadal i final de curs fins a consolidar-se com una tradició. Aquesta agrupació musical té com a objectiu apropar el jazz a tota la comunitat universitària en particular i a la societat en general, des de la pràctica directa.

D’altra banda, l’Orfeó Universitari actuarà el dia 21, a les 20.00 hores, en l’Auditori de Castelló en el Concert de Nadal que oferirà la Banda Municipal de Castelló i que comptarà amb més de 250 veus de diferents corals.

En aquesta proposta musical s’oferirà la producció simfònica-coral de les Nadales de la Plana, escrites per autors de la terra i treballades per diverses mans. El concert és a benefici de l’Associació Espanyola Contra el Càncer de Castelló i està organitzat per la coral Ad Libitum.