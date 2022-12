Miquel Peris i Segarra i Matilde Salvador van gestar ara fa més de quatre dècades una de les obres costumistes castellonenques de major patrimoni popular: el Betlem de la Pigà.

El poeta i la compositora van unir forces per a crear una peça que, amb el pas del temps, s’ha convertit en central dins de la programació cultural nadalenca en la ciutat perquè engloba i difon les tradicions més arrelades de la societat castellonenca.

Així, en el preludi del Nadal, es reuneixen centenars de persones per a reviure aquesta singular representació que va més enllà del naixement de Jesucrist, ja que simbolitza el sentir de tot un poble conjugant la paròdia, el surrealisme i la fina ironia per a oferir un retrat d’una ciutat que ha oblidat en gran part el seu passat rural, agrari, un passat que en aquest peculiar retaule reviu a través dels seus més singulars personatges, com la Pigà, Perot, Quiqueta, el Cacauero, les beates...

Representació

Aquest 23 de desembre, a partir de les 21.00 hores, el Teatre Principal de Castelló tornarà a ser escenari d’aquesta obra que ha anat reinventant-se amb el pas del temps, adaptant-se també a les diferents conjuntures, com el seu caràcter transmèdia en 2020, el primer any de la pandèmia de covid. Enguany, i com a gran novetat, comptarà amb un intèrpret de signes per a afavorir la comunicació entre les persones amb discapacitat auditiva i sordcegues en un intent per fer que el Betlem de la Pigà siga el més inclusiu possible.

Més d’un centenar de participants tornaran a recrear aquesta obra que enguany compta amb el cartell de Laura Flores i que començarà amb el ja tradicional pregó pels carrers del centre de la ciutat que acabarà en la pròpia sala del Teatre Principal. El Nadal ja és aquí, amb la Pigà.